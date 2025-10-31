Афганистан и Пакистан проведут новый раунд переговоров в Стамбуле

О предстоящих переговорах говорится в совместном заявлении по итогам переговоров при посредничестве Турции и Катара, которое распространил турецкий МИД.

— Афганистан, Пакистан, Турция и Катар провели встречи в Стамбуле с 25 по 30 октября с целью укрепления режима прекращения огня, согласованного Афганистаном и Пакистаном в Дохе 18–19 октября 2025 г. при посредничестве Турции и Катара. Все стороны согласились на продолжение перемирия. Дальнейшие условия реализации будут обсуждены и определены на встрече в Стамбуле 6 ноября, — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что все стороны согласились создать механизм мониторинга и проверки, который обеспечит поддержание мира и наложение санкций на нарушителя.

— В качестве посредников Турция и Катар выражают признательность за активный вклад обеих сторон и готовы продолжать сотрудничество с обеими сторонами в целях обеспечения прочного мира и стабильности, — отмечается в документе.

Ранее, 19 октября, представители Афганистана и Пакистана в ходе раунда переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня на границе.