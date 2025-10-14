Пакистан привел войска в повышенную готовность

По словам представителя пакистанской промышленности, приграничная торговля между соседями прекратилась, поскольку Исламабад закрыл пункты пропуска вдоль границы протяженностью 2600 км, в результате чего десятки грузовых автомобилей оказались заблокированы по обе стороны границы.

Напомним, 11 октября на границе Афганистана и Пакистана начались вооруженные столкновения между пограничными силами двух стран после того, как Кабул обвинил Исламабад в авиаударах по афганской территории.

Ситуация привлекла внимание президента США Дональда Трампа, который заявил, что вскоре займется этим вопросом.

— Я слышал, что теперь идет война между Пакистаном и Афганистаном. Я сказал: подожду, пока вернусь. Знаете, я уже решаю другую войну, ведь я хорошо разбираюсь в решении конфликтов, я умею устанавливать мир, — сказал Трамп журналистам на борту самолета по пути из Вашингтона в Израиль в воскресенье.

Пакистанская армия сообщила, что в столкновениях на выходных погибли 23 солдата. Талибы заявили о девяти погибших бойцах.

Однако обе стороны утверждают, что нанесли друг другу гораздо большие потери, не предоставив доказательств.

Пакистан заявил, что уничтожил более 200 афганских бойцов, тогда как Афганистан сообщил об уничтожении 58 пакистанских солдат.

Кабул в воскресенье заявил, что прекратил атаки по просьбе Катара и Саудовской Аравии.

Напомним, в конце мая между Пакистаном и Афганистаном произошел вооруженный конфликт на фоне строительства КПП.