00:45, 30 Май 2025 | GMT +5
Между Пакистаном и Афганистаном начались боевые столкновения
Вооруженные столкновения произошли между военными Пакистана и представителями движения «Талибан» в афганской провинции Гильменд, передает агентство kazinform со ссылкой на ТАСС.
По информации телеканала Al Arabiya, конфликт возник на фоне строительства КПП в Пакистане.
Другие подробности не приводятся.
В марте 2024 года мы писали о конфликте на пакистанско-афганской границе и о том, как это отразится на отношениях Исламабада и Кабула.