Между Пакистаном и Афганистаном начались боевые столкновения

По информации телеканала Al Arabiya, конфликт возник на фоне строительства КПП в Пакистане.

Другие подробности не приводятся.

В марте 2024 года мы писали о конфликте на пакистанско-афганской границе и о том, как это отразится на отношениях Исламабада и Кабула.