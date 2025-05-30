РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:45, 30 Май 2025 | GMT +5

    Между Пакистаном и Афганистаном начались боевые столкновения

    Вооруженные столкновения произошли между военными Пакистана и представителями движения «Талибан» в афганской провинции Гильменд, передает агентство kazinform со ссылкой на ТАСС.

    пакистано-афганская граница
    Фото: anews.az

    По информации телеканала Al Arabiya, конфликт возник на фоне строительства КПП в Пакистане.

    Другие подробности не приводятся.

    В марте 2024 года мы писали о конфликте на пакистанско-афганской границе и о том, как это отразится на отношениях Исламабада и Кабула.

    Теги:
    Талибан Пакистан Афганистан Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают