Пакистан предложил Казахстану использовать свои порты для транзита грузов

Пакистан выразил готовность предоставить Казахстану доступ к своей портовой инфраструктуре и содействовать транзиту казахстанских грузов через порты Карачи, Порт-Касим и Гвадар, передает агентство Kazinform.

Об этом заявил федеральный министр по морским делам Пакистана Мухаммад Джунаид Анвар Чаудри на встрече с послом Казахстана в Пакистане Ержаном Кистафиным. По словам министра, также рассматривается возможность реализации совместных проектов в свободных экономических зонах.

Чаудри отметил заинтересованность Исламабада в углублении сотрудничества с Казахстаном в области портовой инфраструктуры, морских перевозок, упрощения торговых процедур и развития региональной транспортной взаимосвязанности.

— Пакистанские морские порты могут стать транзитными узлами для Казахстана и всего Центральноазиатского региона, обеспечивая выход на рынки стран Персидского залива, Африки и Юго-Восточной Азии, — заявил Чаудри.

Ержан Кистафин, в свою очередь, подчеркнул, что более тесное сотрудничество в сфере морских перевозок и портовой инфраструктуры откроет новые возможности для развития торговли между Казахстаном и Пакистаном.

Стороны также обсудили укрепление институционального взаимодействия и рассмотрели практические меры, направленные на упрощение использования пакистанских портов для транзита казахстанских грузов.

Ранее сообщалось, что Казахстан намерен построить терминал для перевалки грузов в иранском порту Шахид Раджаи, чтобы расширить экспортные поставки в страны Южной и Юго-Восточной Азии.