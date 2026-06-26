Казахстан построит терминал в иранском порту для выхода на рынки Азии и Африки

Казахстан намерен построить терминал для перевалки грузов в порту Шахид Раджаи (Бендер-Аббас, Иран), чтобы расширить экспортные поставки в страны Южной и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

О планах строительства вице-премьер рассказал в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

— Мы планируем построить там терминал для перевалки грузов. Это в порту Бендер-Аббас, на участке площадью 15 гектаров. Бюджетные средства на строительство не предусмотрены — проект будет реализован за счет частных инвестиций. Насколько я знаю, соглашение уже находится на завершающей стадии: условия аренды согласованы, — сказал Серик Жумангарин.

По его словам, терминал позволит Казахстану экспортировать широкий ассортимент продукции в страны Южной и Юго-Восточной Азии.

Министр отметил, что уже сейчас существует железнодорожный маршрут через Туркменистан и Иран, который обеспечивает выход к Персидскому заливу.

— Железная дорога начинается в Актау, затем проходит через Туркменистан. Есть два пограничных перехода — Этрек и Серахс. В обоих случаях маршрут выводит к Персидскому заливу, где расположен один из крупнейших портов региона — Бендер-Аббас. Это дает Казахстану прямой выход к рынкам Индии, Восточной Африки, стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Именно в этом заключается цель проекта, — пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, какие товары планируется экспортировать через новый терминал, Жумангарин ответил: «Все».

— Из-за санкционных ограничений мы неоднократно поднимали вопрос о снятии запретов на ввоз и транзит через Иран ряда товаров, связанных с энергетикой, включая металлы, трансформаторы и другую продукцию. Рассчитываем, что после подписания соглашения эти ограничения будут сняты, и мы сможем поставлять товары как в Иран, так и транзитом через его территорию в другие страны, — отметил министр.

При этом Казахстан рассматривает и альтернативные маршруты на случай возникновения геополитических рисков.

По словам Жумангарина, одним из таких вариантов остается строительство железной дороги через Афганистан с выходом к глубоководным портам Пакистана.

— Этот маршрут даже выгоднее, поскольку позволяет избежать прохождения через Ормузский пролив. Недавно министр дорог Ирана сообщил мне, что практически завершено строительство железной дороги к порту Чабахар. Он расположен за пределами Ормузского пролива, тогда как порты внутри пролива при определенных обстоятельствах остаются уязвимыми. Надеюсь, подобная ситуация в ближайшем будущем не повторится, однако для нас это серьезный сигнал учитывать альтернативные логистические маршруты, — заключил вице-премьер.

Напомним, 16 июня иранская сторона сообщила о завершении согласования вопроса выделения Казахстану земельного участка в порту Шахид Раджаи (Бендер-Аббас). После завершения необходимых процедур участок будет передан казахстанской стороне. Кроме того, Иран подтвердил готовность предоставить Казахстану возможности для работы в порту Чабахар, который обеспечивает прямой выход к рынкам Южной и Юго-Восточной Азии.