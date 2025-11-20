Падение дронов в Казахстане: созданы оперативные каналы связи с соседними странами

По словам министра обороны, по каждому инциденту проводится проверка.

— Мы приняли превентивные меры. Создали подвижные группы противовоздушной обороны, выставили на боевое дежурство вертолеты и самолеты-истребители. Также с сопредельными государствами установили оперативную связь, — сообщил Даурен Косанов.

Журналисты поинтересовались происхождением дронов, упавших на территории страны.

— Это прилеты из тех стран, где идет военный конфликт, из-за действия приспособлений радиоэлектронной борьбы. Из-за этого беспилотники падают на территориях Польши, Молдовы, Венгрии, стран Балтии. Мы работу ведем, — отметил министр обороны.

Напомним, ранее сообщалось, в социальных сетях распространилась видеозапись падения беспилотного летательного аппарата в ЗКО. В октябре вблизи села Кызылтал Западно-Казахстанской области произошел взрыв беспилотника неизвестного происхождения. Тогда на месте инцидента были обнаружены фрагменты аппарата, специалисты привлекались для определения его типа и возможного маршрута, а местные службы усилили мониторинг воздушной обстановки в приграничных районах.