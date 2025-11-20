РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:10, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Падение дронов в Казахстане: созданы оперативные каналы связи с соседними странами

    Министр обороны Даурен Косанов 20 ноября в кулуарах Сената прокомментировал случаи падения беспилотников на территории Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    п
    Фото: Владимир Мартыненко / пресс-служба Таразского гарнизона

    По словам министра обороны, по каждому инциденту проводится проверка.

    — Мы приняли превентивные меры. Создали подвижные группы противовоздушной обороны, выставили на боевое дежурство вертолеты и самолеты-истребители. Также с сопредельными государствами установили оперативную связь, — сообщил Даурен Косанов.

    Журналисты поинтересовались происхождением дронов, упавших на территории страны.

    — Это прилеты из тех стран, где идет военный конфликт, из-за действия приспособлений радиоэлектронной борьбы. Из-за этого беспилотники падают на территориях Польши, Молдовы, Венгрии, стран Балтии. Мы работу ведем, — отметил министр обороны.

    Напомним, ранее сообщалось, в социальных сетях распространилась видеозапись падения беспилотного летательного аппарата в ЗКО. В октябре вблизи села Кызылтал Западно-Казахстанской области произошел взрыв беспилотника неизвестного происхождения. Тогда на месте инцидента были обнаружены фрагменты аппарата, специалисты привлекались для определения его типа и возможного маршрута, а местные службы усилили мониторинг воздушной обстановки в приграничных районах.  

    Теги:
    Беспилотники Регионы Минобороны РК
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают