ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Пьяный водитель совершил смертельное ДТП в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Созакский РОП поступила информация из отделения скорой помощи о том, что на трассе Жартытобе-Шолак-Корган произошло дорожно-транспортное происшествие.

Получив сообщение, стражи порядка сразу же выехали на место аварии. При проверке установлено, что водитель автомашины Daewoo Nexia не справился с рулевым управлением, выехал на правую обочину дороги и совершил ДТП. В результате один из пассажиров авто от полученных травм скончался на месте происшествия.

Кроме того, стражи порядка заподозрили водителя в управлении транспортным средством в алкогольном опьянении. Нарушителя доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами«. Подозреваемый взят под стражу. Проводится досудебное расследование.

