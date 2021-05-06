Пьяный водитель насмерть сбил 15-летнюю  девочку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы насмерть сбили 15-летнюю девочку. Об этом в Facebook сообщил замначальника департамента полиции города по следственной работе Рустам Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 мая около 22:10 водитель А. 1982 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной «Ауди А6», следуя по Илийскому тракту в южном направлении, напротив здания №286, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода Д., 2006 года рождения, которая стояла на середине проезжей части», - написал Рустам Абдрахманов.

После произошедшего водитель пытался скрыться в пешем порядке, однако его задержали по горячим следам.

«Девочка была доставлена в медицинское учреждение, где, к сожалению, не приходя в сознание, скончалась от травм, несовместимых с жизнью. В отношении виновного начато досудебное расследование по двум статям Уголовного кодекса: ст.345-1 ч.3 УК РК и ст.347 УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС департамента», - дополнил Рустам Абдрахманов.