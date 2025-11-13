P. Diddy пересмотрели дату освобождения

Первоначально предполагалось, что музыкальный магнат завершит отбывание срока в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в Нью-Джерси 8 мая 2028 года.

Однако, как сообщает издание Page Six, его освобождение перенесено на 4 июня 2028 года.

Ранее мы писали, что P. Diddy может выйти на свободу на год раньше ожидаемого срока, так как он проходит программу реабилитации от наркозависимости.

Напомним, в сентябре прошлого года артиста арестовали в вестибюле отеля на Манхэттене. Он столкнулся с потоком обвинений в сексуальном насилии со стороны женщин.