P. Diddy пересмотрели дату освобождения
Дата освобождения Шона P. Diddy Комбса из тюрьмы перенесена еще на месяц. Предположительно это произошло сразу после того, как рэпер оказался в заголовках газет из-за предполагаемого нарушения многочисленных тюремных правил, передает агентство Kazinform.
Первоначально предполагалось, что музыкальный магнат завершит отбывание срока в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в Нью-Джерси 8 мая 2028 года.
Однако, как сообщает издание Page Six, его освобождение перенесено на 4 июня 2028 года.
Ранее мы писали, что P. Diddy может выйти на свободу на год раньше ожидаемого срока, так как он проходит программу реабилитации от наркозависимости.
Напомним, в сентябре прошлого года артиста арестовали в вестибюле отеля на Манхэттене. Он столкнулся с потоком обвинений в сексуальном насилии со стороны женщин.