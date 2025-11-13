РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:33, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    P. Diddy пересмотрели дату освобождения

    Дата освобождения Шона P. Diddy Комбса из тюрьмы перенесена еще на месяц. Предположительно это произошло сразу после того, как рэпер оказался в заголовках газет из-за предполагаемого нарушения многочисленных тюремных правил, передает агентство Kazinform.

    P. Diddy
    Фото: ТАСС

    Первоначально предполагалось, что музыкальный магнат завершит отбывание срока в федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс в Нью-Джерси 8 мая 2028 года.

    Однако, как сообщает издание Page Six, его освобождение перенесено на 4 июня 2028 года.

    Ранее мы писали, что P. Diddy может выйти на свободу на год раньше ожидаемого срока, так как он проходит программу реабилитации от наркозависимости.

    Напомним, в сентябре прошлого года артиста арестовали в вестибюле отеля на Манхэттене. Он столкнулся с потоком обвинений в сексуальном насилии со стороны женщин.

    Адель Харламова
    Адель Харламова
