P. Diddy может выйти из тюрьмы раньше срока
Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, приговоренный более чем к четырем годам заключения, может выйти на свободу на год раньше ожидаемого срока, так как он проходит программу реабилитации от наркозависимости, передает агентство Kazinform.
Об этом сообщает телеканал NBC.
— Мистер Комбс — активный участник Программы помощи при наркозависимости в стационаре (RDAP) и с самого начала серьезно относился к процессу реабилитации. Он полностью погружен в свою работу, сосредоточен на личностном росте и стремится к позитивным переменам, — сообщает пресс-секретарь музыканта Джуда Энгельмайер.
По данным федеральной службы поиска заключенных, Комбс, должен выйти на свободу в мае 2028 года. Однако завершение программы реабилитации может означать более раннее освобождение, хотя ему все равно придется находиться под надзором в течение пяти лет, а также проходить тестирование на наркотики и консультации психиатра.
Программа реабилитации проводится в Федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс — федеральной тюрьме с низким уровнем безопасности в Нью-Джерси, куда музыкант прибыл 30 октября. Он также работает помощником тюремного священника, где согласно обязанностям должен следить за церковной библиотекой, убираться в кабинете священника и помогать ему вести учет.
— Он работает в библиотеке часовни, где, по его словам, царит теплая, уважительная и благодарная атмосфера, — сообщает Энгельмайер.
Напомним, в начале октября суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию.
Прокуроры требовали приговора сроком более 11 лет.