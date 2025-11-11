РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:28, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    P. Diddy может выйти из тюрьмы раньше срока

    Американский рэпер и продюсер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, приговоренный более чем к четырем годам заключения, может выйти на свободу на год раньше ожидаемого срока, так как он проходит программу реабилитации от наркозависимости, передает агентство Kazinform.  

    P. Diddy может выйти из тюрьмы раньше срока
    Фото: ТАСС

    Об этом сообщает телеканал NBC

    — Мистер Комбс — активный участник Программы помощи при наркозависимости в стационаре (RDAP) и с самого начала серьезно относился к процессу реабилитации. Он полностью погружен в свою работу, сосредоточен на личностном росте и стремится к позитивным переменам, — сообщает пресс-секретарь музыканта Джуда Энгельмайер. 

    По данным федеральной службы поиска заключенных, Комбс, должен выйти на свободу в мае 2028 года.  Однако завершение программы реабилитации может означать более раннее освобождение, хотя ему все равно придется находиться под надзором в течение пяти лет, а также проходить тестирование на наркотики и консультации психиатра. 

    Программа реабилитации проводится в Федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс — федеральной тюрьме с низким уровнем безопасности в Нью-Джерси, куда музыкант прибыл 30 октября. Он также работает помощником тюремного священника, где согласно обязанностям должен следить за церковной библиотекой, убираться в кабинете священника и помогать ему вести учет.

    — Он работает в библиотеке часовни, где, по его словам, царит теплая, уважительная и благодарная атмосфера, — сообщает Энгельмайер.

    Напомним, в начале октября суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию. 

    Прокуроры требовали приговора сроком более 11 лет. 

     

     

    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
