P. Diddy может выйти из тюрьмы раньше срока

Об этом сообщает телеканал NBC.

— Мистер Комбс — активный участник Программы помощи при наркозависимости в стационаре (RDAP) и с самого начала серьезно относился к процессу реабилитации. Он полностью погружен в свою работу, сосредоточен на личностном росте и стремится к позитивным переменам, — сообщает пресс-секретарь музыканта Джуда Энгельмайер.

По данным федеральной службы поиска заключенных, Комбс, должен выйти на свободу в мае 2028 года. Однако завершение программы реабилитации может означать более раннее освобождение, хотя ему все равно придется находиться под надзором в течение пяти лет, а также проходить тестирование на наркотики и консультации психиатра.

Программа реабилитации проводится в Федеральном исправительном учреждении Форт-Дикс — федеральной тюрьме с низким уровнем безопасности в Нью-Джерси, куда музыкант прибыл 30 октября. Он также работает помощником тюремного священника, где согласно обязанностям должен следить за церковной библиотекой, убираться в кабинете священника и помогать ему вести учет.

— Он работает в библиотеке часовни, где, по его словам, царит теплая, уважительная и благодарная атмосфера, — сообщает Энгельмайер.

Напомним, в начале октября суд в Нью-Йорке приговорил рэпера к 50 месяцам тюрьмы за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию.

Прокуроры требовали приговора сроком более 11 лет.