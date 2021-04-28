Озвучены итоги аудита использования выделенных госсредств на развитие столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ревизионная комиссия озвучила итоги аудита использования выделенных госсредств на развитие столицы. Об этом рассказал Председатель Ревизионной комиссии по городу Нур-Султану Иманжусуп Акпомбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ревизионной комиссией совместно со Счетным комитетом проведен государственный аудит использования государственных средств, выделенных на развитие города Нур-Султана, в том числе по антикризисным мероприятиям. Аудит показал следующие проблемы и недостатки: нарушение закона о строительстве при приеме многоквартирных жилых комплексов в эксплуатацию. При приобретении по государственной программе «Нурлы жер» арендных квартир для малообеспеченных и многодетных семей отмечалось нарушение пункта 5,1 государственной программы: приобретено 13 квартир на общую сумму 254,2 млн тенге площадью не менее 60%.

«Нарушение законодательства выявлено управлением строительства, которым приняты денежные обязательства перед ТОО «Сарыжайлау» за счет средств государственного бюджета без регистрации гражданско-правовых сделок по двум проектам на общую сумму 22,3 млн тенге», - проинформировал Иманжусуп Акпомбаев.

По его словам, по состоянию на 1 июля 2020 года в балансе управления строительства числилась задолженность по 5 бюджетным программам в сумме 7,4 млрд тенге.

«Аудит в ТОО «Елорда курылыс компаниясы», которое занимается завершением проблемных объектов жилищного строительства, показал следующие недостатки: нарушение действующего порядка использования денежных средств на строительство четырех объектов на сумму 3 млрд тенге без договоров о совместной деятельности», - добавил он.