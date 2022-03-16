Озвученный Президентом пакет реформ раскрепостит инициативных людей во всех сферах жизнедеятельности – Тауфик Каримов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Озвученный сегодня в Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева пакет политических реформ раскрепостит людей инициативных и творческих во всех сферах нашей жизнедеятельности. Таким мнением поделился политолог, председатель правления РОО «Казахстанский конгресс татар и башкир» Тауфик Каримов, комментируя Послание Президента народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Не взирая на сложнейшую геополитическую ситуацию, Глава государства уверенно и четко продолжил курс на проведение системных политических реформ, направленных именно на демократическое развитие нашего общества.

После январских трагических событий все это позволит и далее консолидировать казахстанское общество и противостоять возникающим как внешним, так и внутренним угрозам.

Из всего массива реформ по горячим следам хотел бы отметить следующие.

Первое. Политическая трансформация нацелена на формирование честных и справедливых «правил игры», искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни.

Второе. Снижение порога регистрации политических партий в четыре раза - с 20 до 5 тысяч человек.

Третье. Отмена выборов в Мажилис напрямую от Ассамблеи устранила юридическую коллизию, возникавшую в связи с тем, что члены АНК в отличие от других граждан РК имели право голосовать дважды - у всех граждан Республики Казахстан должны быть равные права и возможности независимо от национальности, возраста, пола, вероисповедания, рода занятий, профессии, принадлежности к какой-либо страте.

Четвертое. Очень актуальным и важным является решение Президента о внедрении системного подхода в расследовании преступлений с пытками и возложение контрольной функции за Генеральной прокуратурой. Цель - изжитие этого средневекового явления.

Пятое. Справедливость восторжествовала и в вопросе восстановления областного статуса Семея - города с богатым историческим прошлым, а также присвоение еще одному новому областному центру городу Капчагай имени выдающегося государственного деятеля Динмухамеда Кунаева.

Уверен, озвученный сегодня в Послании Главы государства пакет политических реформ раскрепостит людей инициативных и творческих во всех сферах нашей жизнедеятельности, произойдет качественный прорыв в развитии всего нашего гражданского общества, приблизив власть к народу, к тому же и в выборных органах у нас будут действительно политики, болеющие за судьбу народа и государства, а не представители различных кланов и групп.

Мы приветствуем системные и кардинальные политические реформы Главы государства и готовы принять самое активное участие в их реализации!», - заключил Т. Каримов.