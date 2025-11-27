Озвучены причины изменения цен на конину в Шымкенте
Мясо на кости на городских рынках продают по 3 500–3 700 тенге за килограмм, а стоимость мякоти доходит до 4 800 тенге. По словам продавцов, оптовикам выгоднее отправлять конину за рубеж, где закупочные цены заметно выше, передает корреспондент агентства Kazinform.
Покупатели реагируют на подорожание по-разному. Одни говорят, что продолжают покупать конину в прежних объемах, другие признаются, что из-за роста цен вынуждены переходить на более доступные виды мяса.
Главным поставщиком конины для Шымкента остается Туркестанская область.
— В убойном цехе села Карабулак оптовая цена на конину (туша) держится в пределах 3 100 — 3 200 тенге, тогда как на городских базарах и в мясных павильонах она продается по 3 400–3 500 тенге, — сообщили в акимате.
Рост стоимости связывают с несколькими факторами. На фоне повышенного спроса в соседних государствах часть производителей ориентируется на внешний рынок, где прибыль выше. Кроме того, значительное подорожание кормов напрямую увеличило затраты на содержание и откорм животных, что приводит к росту себестоимости.
Купить конину дешевле можно на сельхозярмарках. Они проходят каждую неделю на шести городских площадках. Здесь фермеры продают мясо напрямую, без посредников и торговых наценок. Средняя цена на конину на ярмарках составляет около 3 400 тенге за килограмм.
Сейчас государственному регулированию подлежит только говядина (лопаточно-грудинная часть на кости). В социальных точках продаж говядину реализуют по фиксированной цене ниже рыночной. За необоснованное завышение стоимости предпринимателей привлекают к ответственности.
Что касается конины, вопрос о ее включении в перечень социально значимых товаров сейчас рассматривается на уровне Правительства.
Проведен анализ продовольственной корзины, составлен топ-30 товаров, влияющих на инфляцию. Из них 23 позиции, включая конину, могут быть добавлены в перечень СЗП при согласовании с бизнесом.