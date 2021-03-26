Озвучена причина столкновения двух пассажирских поездов в Египте

КАИР. КАЗИНФОРМ – В результате столкновения двух пассажирских поездов в Египте погибли, по меньшей мере, 32 человека и 108 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Egypt Today.

Авария произошла в пятницу утром, два пассажирских поезда, следовавших друг за другом, столкнулись в районе небольшого города Тахта, расположенного в провинции Сохаг в центре страны.

По данным Управления железных дорог Египта, в результате столкновения сошли с рельсов и опрокинулись два пассажирских вагона и локомотив. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб и врачи скорой помощи.

По предварительным данным, причиной инцидента стала аварийная остановка пассажирского состава Луксор-Александрия, после того как неизвестные выдернули стоп-кран в одном из его вагонов. После этого с ним столкнулся следовавший позади поезд Асуан-Каир.

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что виновные будут привлечены к ответственности, а также призвал соответствующие органы принять все необходимые процедуры и предоставить соответствующую компенсацию семьям жертв.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули дал указания должностным лицам прибыть на место аварии, а также оказать необходимую поддержку и быстро разрешить ситуацию. Сам премьер-министр в сопровождении других членов правительства направились в больницы, чтобы навестить раненых.

Управление железных дорог Египта сформировало технический комитет для отслеживания ситуации и расследования аварии.

Египет имеет одну из старейших и крупнейших в регионе железнодорожных сетей, на которой регулярно происходят аварии, в том числе с человеческими жертвами, сообщает DW.

Одна из них случилась в августе 2017 года, когда пассажирский поезд в окрестностях Александрии врезался в стоявший на путях состав, при этом погибли 43 человека, более 200 пострадали. В результате железнодорожной катастрофы в 2002 году к югу от Каира погибли 374 человека. В 2019 году на главном вокзале египетской столицы сошел с рельсов и загорелся состав, пожар унес жизни более чем 20 человек.