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    17:39, 22 Май 2025 | GMT +5

    Озеро Малый Талдыколь в Астане приведут в порядок

    Жители прилегающих районов жаловались на болотистый запах от озера, особенно после дождя, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Озеро Малый Талдыколь в Астане приведут в порядок
    Фото: Kazinform

    По данным Минэкологии, на озере сохраняется ряд проблем:

    • активная урбанизация и застройка прилегающих территорий;
    • искусственное осушение и загрязнение водоема;
    • отсутствие комплексного подхода к управлению экосистемой Малого Талдыколя.
    Озеро Малый Талдыколь в Астане приведут в порядок
    Фото: Kazinform

    В сотрудничестве с общественным объединением «SOS Taldykol» Минэкологии разработало дорожную карту по сохранению и восстановлению озерной группы, которая уже передана на рассмотрение акимата.

    Отметим, что в прошлом году компанию «Elorda Eco System» оштрафовали на 1 476 800 тенге из-за сброса грязной воды в озеро.

    Озеро Малый Талдыколь в Астане приведут в порядок
    Фото: Kazinform

    Сейчас при участии Центра урбанистики создается рабочая группа, куда вошли представители «SOS Taldykol» и специалисты британской компании LDA Design. Она займется детальной проработкой участков № 5 и № 7, в том числе планами благоустройства, экологическими решениями и обеспечением общественного участия на всех этапах. Проект завершат во втором квартале 2025 года.

    Победителем тендера акимата на очистку озера стало ТОО «Аргын Строй 2015». Сумма договора — 267 миллионов тенге. 

    Озеро Малый Талдыколь в Астане приведут в порядок
    Фото: Kazinform

    Отметим, что Малый Талдыколь — не просто водоем, а важная экосистема, влияющая на микроклимат столицы, источник биоразнообразия и место обитания редких видов птиц. Озеро помогает регулировать уровень грунтовых вод и способствует формированию благоприятной городской среды. Засыпка и застройка, по мнению активистов, ведут к ухудшению климата, учащению пыльных бурь и дефициту воды.

    В 2022 году суд поручил специалистам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов провести исследование группы озер. В заключении специалистов указано, что группа озер условно разделена на 9 участков. 1,2 участки – Большой Талдыколь (не предмет спора). По Малому Талдыколю: участки озера № 3,4,5,8 засыпаны и частично застроены. Тогда велись строительные работы объектов социального назначения, жилых домов. 

    Позже специалист Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана заявил, что Малый Талдыколь пока можно спасти и перечислил виды биологического разнообразия, зафиксированного на этой территории.

    Теги:
    Природа Астана Экология Талдыколь
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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