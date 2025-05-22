Озеро Малый Талдыколь в Астане приведут в порядок

По данным Минэкологии, на озере сохраняется ряд проблем:

активная урбанизация и застройка прилегающих территорий;

искусственное осушение и загрязнение водоема;

отсутствие комплексного подхода к управлению экосистемой Малого Талдыколя.

Фото: Kazinform

В сотрудничестве с общественным объединением «SOS Taldykol» Минэкологии разработало дорожную карту по сохранению и восстановлению озерной группы, которая уже передана на рассмотрение акимата.

Отметим, что в прошлом году компанию «Elorda Eco System» оштрафовали на 1 476 800 тенге из-за сброса грязной воды в озеро.

Фото: Kazinform

Сейчас при участии Центра урбанистики создается рабочая группа, куда вошли представители «SOS Taldykol» и специалисты британской компании LDA Design. Она займется детальной проработкой участков № 5 и № 7, в том числе планами благоустройства, экологическими решениями и обеспечением общественного участия на всех этапах. Проект завершат во втором квартале 2025 года.

Победителем тендера акимата на очистку озера стало ТОО «Аргын Строй 2015». Сумма договора — 267 миллионов тенге.

Фото: Kazinform

Отметим, что Малый Талдыколь — не просто водоем, а важная экосистема, влияющая на микроклимат столицы, источник биоразнообразия и место обитания редких видов птиц. Озеро помогает регулировать уровень грунтовых вод и способствует формированию благоприятной городской среды. Засыпка и застройка, по мнению активистов, ведут к ухудшению климата, учащению пыльных бурь и дефициту воды.

В 2022 году суд поручил специалистам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов провести исследование группы озер. В заключении специалистов указано, что группа озер условно разделена на 9 участков. 1,2 участки – Большой Талдыколь (не предмет спора). По Малому Талдыколю: участки озера № 3,4,5,8 засыпаны и частично застроены. Тогда велись строительные работы объектов социального назначения, жилых домов.

Позже специалист Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана заявил, что Малый Талдыколь пока можно спасти и перечислил виды биологического разнообразия, зафиксированного на этой территории.