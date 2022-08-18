Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология
Малый Талдыколь пока можно спасти – эксперт-эколог
18 Августа 2022 12:19

Малый Талдыколь пока можно спасти – эксперт-эколог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Малый Талдыколь еще можно спасти. Об этом заявил научный сотрудник Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана Руслан Уразалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы еще не дошли до точки невозврата и требуем, чтобы Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, как уполномоченный орган, проявило свою принципиальную позицию и требовало остановки строительной деятельности, оценило экологический ущерб», - сказал Руслан Уразалиев на Круглом столе по обсуждению проблем озера Талдыколь.

Он также перечислил виды биологического разнообразия, зафиксированного на этой территории.

«На этой территории нами зарегистрировано 98 видов растений. Количество беспозвоночных и водных, а также фито и зоопланктона до сих пор неясно. Насекомых более 300 видов отмечено, встречается также два вида рыб, три вида амфибий и рептилий, 172 вида птиц. Касательно птиц, там обитает один из видов краснокнижных птиц – кудрявый пеликан, а также лебедь-кликун. Есть еще красный список международного союза охраны природы – из этого списка на озере обитают краснозобик, чибис, большой веретенник. Это редкие виды в глобальном масштабе», - отметил спикер.

«Нами также отмечены 10 видов млекопитающих, среди которых один критически угрожаемый и включен в красный список международного союза охраны природы – это обыкновенный хомяк. Он на грани исчезновения и обитает на этой территории», - добавил Р. Уразалиев.


Новости по теме
Место массовой гибели кефали на Каспии ищут в Атырауской области
Как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства
Социальные объекты открываются в День Конституции в ВКО
Читайте также
Цены на первичное жилье выросли в Казахстане на 19,6% за год
Определились победители турнира по настольному теннису в Нур-Султане
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 8 городах РК
Место массовой гибели кефали на Каспии ищут в Атырауской области
Как на жизни казахстанцев отразилась реализация посланий Главы государства
Социальные объекты открываются в День Конституции в ВКО
Победителей Tartyl Fest наградили в Усть-Каменогорске
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 августа
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив