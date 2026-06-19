Озера отдадут казахстанцам для развития рыбного бизнеса

В Северо-Казахстанской области шесть озер будут переданы предпринимателям для развития рыбного хозяйства по итогам конкурса, проведение которого запланировано на 7 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие организует Есильская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК. На конкурс выставлены озера, расположенные в трех районах области.

Так, инвесторам предлагается озеро Мусино в Есильском районе общей площадью 80,4 гектара. В Жамбылском районе на конкурс выставлены сразу три озера: озеро Зотово площадью 100 гектаров; озеро Башенное площадью 124,9 гектара; озеро Суатколь площадью 48 гектаров.

В Кызылжарском районе на конкурс выставлены: озеро Каменное площадью 164,6 гектара; озеро Исаково площадью 33,6 гектара.

Все водоемы будут переданы для ведения озерно-товарного рыбного хозяйства сроком на 10 лет.

По словам специалистов, для участия в конкурсе претендентам необходимо зарегистрироваться на портале e-Qazyna и подать заявку, подтвержденную электронной цифровой подписью. Кроме того, потребуется внести гарантийный взнос в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП).

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане разрабатываются восемь планов по охране рек и озер страны.