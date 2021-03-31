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    13:33, 31 Март 2021 | GMT +6

    Озеленение Туркестана продолжается

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проверил работу по внутренней отделке завершенных объектов и благоустройству территории Туркестана. Особое внимание уделяется озеленению и посадке деревьев вокруг города. В целях улучшения экологической обстановки города применяются самые передовые технологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Туркестанский дендропарк площадью 28 гектаров расположен перед главным входом в город. Скоро здесь высадят 12 тысяч видов плодовых деревьев и многолетних растений. На сегодняшний день посеяно 10 тысяч саженцев. В парке также будет искусственное озеро.

    В дендропарке уже высадили различные цветы, уложили тротуары и установили фонари. Построили фонтаны и мосты. На этом объекте задействовали около 200 рабочих и 20 единиц техники.

    Территория мавзолея Яссауи превращается в исламский сад. Умирзак Шукеев ознакомился с работой по благоустройству ботанического сада вокруг мавзолея. На семи гектарах растут редкая зелень и яркие, ароматные цветы, которые цветут круглый год.

    Глава области дал ряд поручений по контролю работы инфраструктуры на территории комплекса «Караван сарай». Уже благоустроено 50 гектаров, подключены инженерные коммуникации - свет, вода и канализация. Новые улицы вымощены.

    Аким области поручил завершить благоустройство и озеленение в соответствии с утвержденным графиком.



    Теги:
    Туркестанская область Другие государственные органы Инфраструктурные проекты Экология Акимат Строительство Благоустройство
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