    12:17, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Озеленение городов проводится без научного обоснования — Минэкологии РК

    Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев заявил, что работы по озеленению в стране проводятся без научного обоснования и без учета региональных климатических и экологических условий, что приводит к низкой жизнеспособности растений и неэффективному расходованию бюджетных средств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    озеленение, посадка деревьев
    Фото: Акимат города Астаны

    — В июне 2024 года Министерство при участии государственных органов и научно-ботанического сообщества провело международный круглый стол по вопросам озеленения населенных пунктов. В ходе обсуждения отмечено, что работы по озеленению во многих случаях проводятся без научного обоснования, без учета региональных климатических и экологических условий. Широко применяется посадочный материал, завозимый из других стран и не адаптированный к местным условиям. Это, в свою очередь, приводит к нарушению фитосанитарных требований, снижению жизнеспособности растений и неэффективному расходованию бюджетных средств, — сказал вице-министр на заседании комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

    Кроме того, по его словам, нехватка квалифицированных специалистов, способных правильно подбирать виды растений, также приводит к массовой гибели зеленых насаждений.

    — Учитывая обозначенные проблемы, возникает необходимость пересмотра подходов к планированию и организации озеленения населенных пунктов. Важно перейти к научно обоснованным методам и обеспечить сбалансированное развитие всех элементов системы озеленения, — добавил Нуркен Шарбиев.

    Для качественного и своевременного выполнения поручений Главы государства по озеленению, а также для сохранения и охраны растительных популяций Минэкологии предлагает следующие меры:

    • Поручить местным исполнительным органам создавать питомники для выращивания адаптированного посадочного материала;
    • Усилить контроль за незаконной вырубкой деревьев, уходом за зелеными насаждениями и сохранением популяций лекарственных растений;
    • Внедрить информационную систему учета и мониторинга состояния зеленых насаждений.

    Ранее сообщалось, что систему учета состояния зеленых насаждений внедрили в Астане, Алматы и Шымкенте.

    Теги:
    Экология Минэкологии и природных ресурсов Озеленение
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
