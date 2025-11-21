Озеленение городов проводится без научного обоснования — Минэкологии РК

— В июне 2024 года Министерство при участии государственных органов и научно-ботанического сообщества провело международный круглый стол по вопросам озеленения населенных пунктов. В ходе обсуждения отмечено, что работы по озеленению во многих случаях проводятся без научного обоснования, без учета региональных климатических и экологических условий. Широко применяется посадочный материал, завозимый из других стран и не адаптированный к местным условиям. Это, в свою очередь, приводит к нарушению фитосанитарных требований, снижению жизнеспособности растений и неэффективному расходованию бюджетных средств, — сказал вице-министр на заседании комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Кроме того, по его словам, нехватка квалифицированных специалистов, способных правильно подбирать виды растений, также приводит к массовой гибели зеленых насаждений.

— Учитывая обозначенные проблемы, возникает необходимость пересмотра подходов к планированию и организации озеленения населенных пунктов. Важно перейти к научно обоснованным методам и обеспечить сбалансированное развитие всех элементов системы озеленения, — добавил Нуркен Шарбиев.

Для качественного и своевременного выполнения поручений Главы государства по озеленению, а также для сохранения и охраны растительных популяций Минэкологии предлагает следующие меры:

Поручить местным исполнительным органам создавать питомники для выращивания адаптированного посадочного материала;

Усилить контроль за незаконной вырубкой деревьев, уходом за зелеными насаждениями и сохранением популяций лекарственных растений;

Внедрить информационную систему учета и мониторинга состояния зеленых насаждений.

Ранее сообщалось, что систему учета состояния зеленых насаждений внедрили в Астане, Алматы и Шымкенте.