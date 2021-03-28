Оздоровительный центр построят в одном из районов Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев во время рабочей поездки посетил ряд объектов Ордабасинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Свой визит глава региона начал с села Шубарсу. Умирзак Естаевич​ ознакомился с работой частной поликлиники. В медучреждении на 250 посещений в смену трудятся 125 специалистов. Всего в районе 51 учреждение здравоохранения. Аким региона также ознакомился с новыми проектами Ордабасинского района. К примеру, старое здание врачебной амбулатории в селе Боген планируют переоборудовать в реабилитационно-оздоровительный центр для эффективного использования подземных минеральных вод. Природные ресурсы будут использовать в лечебных целях. Общая площадь двухэтажного здания составляет 14 тыс. кв. м.

Также акима Туркестанской области ознакомили с текущим состоянием общей средней школы имени Б. Нурлыбекова. Образовательное учреждение, которое работает с 2004 года, нуждается в капитальном ремонте. Сейчас здесь обучается более 2 тысяч детей. Всего же по Ордабасинскому району 65 школ. На сегодняшний день за счет областного бюджета здесь строят 6 школ.

В тоже время, глава региона посетил теплицу, продукция которой идет на экспорт. Томаты и огурцы, что растут здесь на двух гектарах, поставляют на рынки области и в другие регионы. Стоит отметить, что общая площадь теплиц в Ордабасинском районе составляет 87 га, из них 21 га - это промышленные теплицы.

В прошлом году в селе Шубарсу на 15 га создали тепличную площадку, которую распределили среди​ обратившихся граждан. В этом году эту площадь планируется увеличить еще на 20 га. В прошлом году в этих теплицах выросло около 10 тыс. тонн овощей и фруктов.

Аким района Нурбол Турашбеков представил главе региона проект Боралдайского водохранилища. Для увеличения площади орошаемых земель, решения проблемы с поливной водой в Ордабасинском районе проводят планомерные работы. На сегодня в районе 87 каналов общей протяженностью более 800 км. Из них 215 км в прошлом году прошли механическую очистку. В результате улучшилось орошение посевных площадей. Работы в этом направлении продолжатся и в этом году.