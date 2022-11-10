Овощехранилище на пять тысяч тонн продукции построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек на онлайн-туре по инвестпроектам сообщил, что в регионе построят крупное овощехранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Д. Жандарбека, проект будет реализован в Кызылжарском районе.

«Чтобы работать с крупными сетями по поставкам овощей, крестьянское хозяйство планирует построить овощехранилище мощностью пять тысяч тонн. Для реализации таких проектов имеется необходимая государственная поддержка. Призываем овощеводов активнее участвовать в развитии этого направления», - сказал Д. Жандарбек.

Он напомнил, что в 2019 году в регионе открыли оптово-распределительный центр с овощехранилищем.

«Мы можем хранить местные картофель, морковь, капусту до мая, тем самым сдерживая цены на овощи в период межсезонья. Из 19 социально-значимых продовольственных товаров 15 производим в области и обеспечиваем одну из низких инфляций в этих товарах», - заявил Д. Жандарбек.