Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Овощехранилище на пять тысяч тонн продукции построят в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
10 Ноября 2022, 20:23
Овощехранилище на пять тысяч тонн продукции построят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области Даурен Жандарбек на онлайн-туре по инвестпроектам сообщил, что в регионе построят крупное овощехранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Д. Жандарбека, проект будет реализован в Кызылжарском районе.

«Чтобы работать с крупными сетями по поставкам овощей, крестьянское хозяйство планирует построить овощехранилище мощностью пять тысяч тонн. Для реализации таких проектов имеется необходимая государственная поддержка. Призываем овощеводов активнее участвовать в развитии этого направления», - сказал Д. Жандарбек.

Он напомнил, что в 2019 году в регионе открыли оптово-распределительный центр с овощехранилищем.

«Мы можем хранить местные картофель, морковь, капусту до мая, тем самым сдерживая цены на овощи в период межсезонья. Из 19 социально-значимых продовольственных товаров 15 производим в области и обеспечиваем одну из низких инфляций в этих товарах», - заявил Д. Жандарбек.


Северо-Казахстанская область   Строительство   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам