Овощехранилище мощностью 7 тысяч тонн запустили в селе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области запустили овощехранилище мощностью 7 тысяч тонн. Проект реализовали в селе Архангельское Кызылжарского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Амрин рассказал, что на объекте установили автоматическую систему управления параметрами микроклимата голландской компании AgroVent и конвейерное оборудование белорусской компании Eznan.

Агроформирование ТОО «Елім менін Кызылжар», запустившее овощехранилище, имеет посевную площадь в 1,5 тысячи га. Занимаются выращиванием картофеля, моркови, свеклы.

«Инициатор проекта готов приобрести систему орошения полей. Прорабатываем вопрос подведения недостающей инфраструктуры в рамках национального проекта развития предпринимательства», - добавил Д. Амрин.

В этом же районе КХ «Агрос» планирует построить овощехранилище на 4,5 тысячи тонн. Уже завершили все необходимые проектные и земляные работы. Будут использовать холодильное, вентиляционное оборудование и климат контроль немецкой компании GAUGELE.

«На строительную площадку прибыла техника и строители для начала фундаментных работ. На первом этапе планируется ввод основных двух ангаров, после приступят к строительству третьего. Занимается крестьянское хозяйство выращиванием капусты, моркови, лука и картофеля. С этой компанией мы не один год работаем в рамках форвардного закупа», - отметил Д. Амрин.

Крупное овощехранилище на 33,4 тысячи тонн планирует построить в Айыртауском районе ТОО «Агро-Елецкое». Стоимость проекта составляет 5,5 млрд тенге.

Всего по области действуют 57 овощехранилищ с объемом единовременного хранения 57,9 тысячи тонн овощей. Из них 19 на 40 тысяч тонн обеспечены системами климатического контроля.

В этом году посевы овощей в регионе увеличили до 6,2 тысячи га, картофеля посадили на 34,1 тысячи га. Весной аким области Айдарбек Сапаров отмечал, что основная цель увеличения посевных площадей социально значимых культур – обеспечить рынок продуктами собственного производства.