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Овощехранилища на 200 тысяч тонн продукции построят в Казахстане до 2025 года

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
6 Июня 2023, 15:25
Овощехранилища на 200 тысяч тонн продукции построят в Казахстане до 2025 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев озвучил потребность страны в овощехранилищах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы до конца 2025 года планируем достроить овощехранилища вместимостью порядка 200 тысяч тонн. Но было поручение Президента, и сейчас мы пересматриваем эти планы за счет увеличения объемов субсидирования. Мы же от бизнеса получаем эти запросы на увеличение количества овощехранилищ, и сейчас мы планируем объемы хранения увеличить на 20 - 30%», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Правительства.

Кроме того, он также сообщил об изменениях в механизме работы стабилизационных фондов.

«Мы переориентировали в этом году работу фондов на форвардное заключение контрактов – то есть, чтобы регионы заключали с фермерами форвардные контракты и за счет этого могли получать более дешевые овощи», - добавил министр.


Правительство РК   Строительство   Минсельхоз   Сельское хозяйство  
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