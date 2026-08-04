От защиты от паводков до цифровизации орошения: Минводы и ПРООН обсудили совместные проекты

В Астане прошла встреча министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с постоянным представителем ПРООН в Казахстане Катаржиной Вавьернией. Стороны обсудили ход реализации совместных инициатив, передает агентство Kazinform.

Как сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации, за счет грантовых средств от Правительства Японии реализуется проект по улучшению мер по борьбе с наводнениями путем комплексного управления дамбами в Казахстане. Проект предусматривает внедрение пилотной системы раннего оповещения на плотинах, интеграцию данных в Национальную информационную систему водных ресурсов и формирование цифровой базы данных гидротехнических сооружений.

На текущем этапе завершена разработка архитектуры системы раннего оповещения, создана цифровая база данных, подготовлены гидродинамические модели для пилотных водохранилищ и проведено сценарное моделирование зон затопления.

Также проводится оцифровка орошаемых полей и каналов в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и области Жетісу. Проект сфокусирован на цифровизации процессов и улучшении учета воды. На сегодня оцифрованы 100% сельскохозяйственных полей и 50% ирригационных каналов в указанных областях, а также подготовлены карты влажности почвы.

Кроме того, разработана система раннего прогнозирования водопотребления с модулем «Услуги водоподачи», которая позволяет оформлять заявки на подачу поливной воды, распределять лимиты и заключать договоры с использованием ЭЦП.

Фото: Минводы

В рамках первой фазы проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов» осуществляется обеспечение региональных филиалов Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» современной техникой, оборудованием и инструментами для повышения качества исследований, включая детектор подземных вод, полевую лабораторию, буровую установку и др.

Проводятся работы по обеспечению новой техникой Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства. В общей сложности планируется закуп 66 единиц оборудования.

В рамках трехстороннего Соглашения между ПРООН, министерством и Евразийским банком развития реализуется проект по созданию в Туркестанской области учебного регионального центра для фермеров, направленного на стимулирование внедрения водосберегающих технологий орошения. В настоящее время ведутся обсуждения по формату обучения и практических занятий в учебном центре.

Кроме того, ПРООН ведет разработку технико-экономического обоснования на строительство водохранилища на реке Кендерлик в Восточно-Казахстанской области в рамках программы «Развитие предпринимательской экосистемы в сфере устойчивого ирригационного хозяйства в Казахстане».

По итогам встречи стороны договорились выработать механизмы для скорейшей и наиболее качественной реализации всех совместных инициатив.