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Отвод воды ведут в четырех населенных пунктах Туркестанской области

2 Февраля 2023, 23:42
Отвод воды ведут в четырех населенных пунктах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время ведутся работы по отводу вод в четырех населенных пунктах Шаян и Шакпак Байдибекского района, Шага в Сауранском районе и Арысе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Чтобы не допустить подтопления домов силы МЧС и МИО провели укладку мешкотары в количестве 12 000 единиц. В селе Карнак города Кентау, Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах всего подтоплено 21 улица и 235 дворовых территорий, также в Ордабасинском районе одна территория школы.

«Задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, Министерства обороны в количестве более 400 человек, почти 70 единиц техники, 35 мотопомп. Сотрудники ДЧС с подтопленных дворовых территорий села Карнак города Кентау, Сауранском, Байдибекском районах эвакуировали 204 человека и 201 МРС. Для эвакуации и временного размещения населения местные исполнительные органы подготовили 4 эвакуационных пункта в Сауранском районе», - сообщили в пресс-службе ведомства.


Функционирует республиканский и областной оперативный штаб. Работают телефоны горячей линии: в Астане - 87172533284; в Туркестанской области - 87253357881.

Произошел перелив через дорожное полотно на 23 участках из 11 автомобильных дорог областного значения. В связи с переливом перекрыта автодорога областного значения «Коксаят-Аксу-Саян-Мынбулак-М-32», 118-136 км 117-179.

Для ликвидации ЧС в Туркестанскую область дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС Шымкента.


По данным РГП «Казгидромет», 3 февраля на большей части области ожидаются осадки (дождь, снег), а также повышение температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды в реках.



Ранее сообщалось, что подтопление дворов и улиц произошло в Туркестанской области из-за обильных осадков. В Байдибекском, Ордабасинском и Сауранском районах подтоплено несколько улиц и дворов.

Министр по ЧС Юрий Ильин вылетит в Туркестанскую область, а аким Туркестанской области провел экстренное совещание по ликвидации подтопления в данных районах и посетил подтопленные населенные пункты.

В противопаводковых мероприятиях в Туркестанской области задействованы сотрудники Минобороны и ДЧС Шымкента.

Фото: пресс-служба МЧС РК
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