От вице-министров до районных прокуроров: новые назначения недели в Казахстане

На должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения был назначен Ербол Туякбаев. Он родился в 1992 году в Туркестанской области, окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева. Трудовую деятельность начал в 2013 году в Комитете науки Министерства образования и науки РК, где прошел путь от эксперта до руководителя управления. В 2019–2020 годах работал в ряде акционерных обществ, после чего занимал различные должности в аппарате акима города Астаны, включая пост заместителя руководителя аппарата. С февраля 2023 года до назначения возглавлял отдел социального развития аппарата Правительства Республики Казахстан.

Постановлением Правительства РК Дамир Кожахметов назначен вице-министром транспорта. Он родился в 1989 году в Южно-Казахстанской области, получил образование в международных и казахстанских вузах в сфере ИТ, логистики и транспорта. Трудовую деятельность начал в 2011 году в IT-секторе, в дальнейшем занимал руководящие должности в частных компаниях, где курировал развитие технологических направлений и внедрение инновационных решений в различных отраслях. В 2019–2020 годах работал в АО «НК „Қазақстан темір жолы“, где занимался инфраструктурными и цифровыми проектами. В 2020–2023 годах занимал руководящую должность в KTZ Express, отвечая за цифровую трансформацию, а с ноября 2023 года возглавлял компанию в качестве генерального директора.

Председателем Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля стал Дастан Жумакулов. Родился в 1987 году в Восточно-Казахстанской области, имеет профильное юридическое и транспортное образование. Трудовую деятельность начал в 2008 году в сфере транспортного контроля, где прошел путь от специалиста до руководящих должностей. В разные годы работал в Межрегиональной инспекции транспортного контроля «Сарыарқа», а также занимал посты в системе транспортного контроля по Карагандинской области, включая должность заместителя руководителя инспекции. С декабря 2023 года до назначения возглавлял инспекцию транспортного контроля по области Жетысу Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля.

Руководителем департамента по делам государственной службы Северо-Казахстанской области стал Дархан Хайруллин, который также возглавил региональный Совет по этике. Имеет два высших образования по специальностям экономиста и юриста. Трудовую деятельность начал в 2002 году судебным исполнителем в Акмолинской области, затем работал в системе исполнительного производства. С 2007 по 2025 годы занимал различные должности в управлении и департаменте по делам государственной службы Акмолинской области, в 2025 году был переведен на пост заместителя руководителя департамента по делам государственной службы Восточно-Казахстанской области.

Руководителем регионального департамента Агентства РК по делам государственной службы по Туркестанской области и председателем Совета по этике назначен Ержан Карымсаков. Ранее он возглавлял аналогичный департамент в Северо-Казахстанской области. Новый руководитель родился в Кызылорде, имеет юридическое и экономическое образование, трудовую деятельность начал в 2001 году в органах прокуратуры. В разные годы занимал должности в департаменте госслужбы по Кызылординской области, работал в центральном аппарате агентства, был заместителем руководителя департамента, а также возглавлял управление агентства. В 2020–2024 годах руководил департаментом по Павлодарской области и являлся председателем Совета по этике, с августа 2024 года занимал аналогичную должность в Северо-Казахстанской области. В апреле 2026 года назначен на новую должность в Туркестанской области.

Руководителем управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области назначен Галымжан Спабеков. Новый руководитель имеет степень магистра государственного и местного управления и более 25 лет стажа на госслужбе. Трудовую деятельность он начал в Темиртау, где занимал руководящие должности в сферах организационного обеспечения, предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства, позднее работал заместителем акима города. С октября 2023 года до назначения занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Карагандинской области.

Заместителем начальника департамента полиции Шымкента стал полковник Нурбол Мырзатаев. До назначения он возглавлял управление собственной безопасности ДП Туркестанской области. Родился в 1979 году в Шымкенте, службу в органах внутренних дел начал в 1997 году, где за восемь лет прошел путь от инспектора до начальника управления. В 2005–2012 годах работал в органах финансовой полиции, в 2015–2022 годах — в антикоррупционной службе, занимая должности от специалиста до заместителя начальника департамента. С 2022 по 2026 годы руководил управлением собственной безопасности департамента полиции Туркестанской области МВД РК.

В Актюбинской области в один день проведены кадровые перестановки в органах прокуратуры сразу в четырех районах. Новые назначения коснулись Байганинского, Иргизского, Айтекебийского и Уилского районов. Новым прокурором Уилского района стал Рауан Тобыков, тогда как прежний руководитель Акедил Усенов переведен на должность прокурора Айтекебийского района. Прокурором Байганинского района назначен Ерлан Бахытов, имеющий опыт работы в нескольких регионах страны, а в Иргизском районе стал Бекзат Тореханов. Назначенные руководители имеют значительный стаж службы и опыт работы как на районном, так и на республиканском уровне.