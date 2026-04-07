    09:59, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    В Актюбинской области назначены прокуроры четырех районов

    В Байганинском, Иргизском, Айтекебийском и Уилском районах состоялась смена прокуроров. Все кадровые назначения были проведены в один день, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Заместитель прокурора Актюбинской области Айбек Тагиберген в ходе рабочей поездки посетил Уилский район, где представил нового прокурора района Рауана Тобыкова.

    Акедил Усенов, занимавший должность прокурора Уилского района с мая 2023 года, приказом генерального прокурора РК назначен прокурором Айтекебийского района.

    Как сообщили в районном акимате, Акедил Усенов является уроженцем Шалкарского района Актюбинской области. Свою трудовую деятельность он начал в органах прокуратуры в качестве помощника, а затем старшего помощника прокурора Мартукского района. В разные годы работал в прокуратуре Актюбинской области, а также в прокуратуре Байганинского района.

    На должность прокурора Байганинского района назначен Ерлан Бахытов. Его профессиональный путь в органах прокуратуры начался в 2002 году. Он осуществлял деятельность в Актюбинской, Жамбылской и Атырауской областях. С 2023 года по настоящее время занимал должность прокурора Айтекебийского района, откуда был переведен в Байганинский район.

    Заместитель прокурора Актюбинской области Талгат Алибаев также совершил рабочую поездку в Иргизский район, где представил активу района Бекзата Тореханова.
    В разные годы он работал в Мангистауской и Кызылординской областях, а также в Астане. В текущем году занимал должность помощника прокурора в управлении Генеральной прокуратуры РК.

    Напомним, в начале марта в Казахстане был назначен и освобожден от должностей ряд председателей и судей.

    Кадровые назначения Регионы Казахстана Назначения Прокуратура Актюбинская область
    Айгуль Эсеналиева
