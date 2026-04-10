Ербол Туякбаев назначен первым вице-министром труда и социальной защиты населения РК

Родился в 1992 году в Туркестанской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева.

С 2013 по 2018 гг. работал в Комитете науки Министерства образования и науки РК, где прошел путь от эксперта до руководителя управления.

С 2019 по 2020 гг. работал в акционерных обществах «Информационно-аналитический центр» и «СПК „Астана“.

С 2020 по 2023 гг. занимал должности главного инспектора отдела организационно-контрольной работы, руководителя отдела организационно-контрольной работы, руководителя отдела инспекторской и территориальной работы, а также заместителя руководителя аппарата акима города Астаны.

С февраля 2023 года по настоящее время занимал должность заведующего отделом социального развития аппарата Правительства Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что Дамир Кожахметов назначен вице-министром транспорта РК.