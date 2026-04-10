РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:13, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Ербол Туякбаев назначен первым вице-министром труда и социальной защиты населения РК

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Туякбаев Ербол Жоракелдиевич назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК.

    Туякбаев Ербол
    Фото: primeminister.kz

    Родился в 1992 году в Туркестанской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева.

    С 2013 по 2018 гг. работал в Комитете науки Министерства образования и науки РК, где прошел путь от эксперта до руководителя управления.

    С 2019 по 2020 гг. работал в акционерных обществах «Информационно-аналитический центр» и «СПК „Астана“.

    С 2020 по 2023 гг. занимал должности главного инспектора отдела организационно-контрольной работы, руководителя отдела организационно-контрольной работы, руководителя отдела инспекторской и территориальной работы, а также заместителя руководителя аппарата акима города Астаны.

    С февраля 2023 года по настоящее время занимал должность заведующего отделом социального развития аппарата Правительства Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось, что Дамир Кожахметов назначен вице-министром транспорта РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Минтруда и соцзащиты РК Назначения
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают