От цифровых прав до судебной защиты: что новая Конституция меняет для казахстанцев

О том, какие положения Основного закона могут иметь наибольшее значение в повседневной жизни казахстанцев, рассказал декан юридического факультета Южно-Казахстанского исследовательского университета имени М. Ауэзова, кандидат юридических наук, доцент Максат Еликбай, передает агентство Kazinform.

Новая Конституция Казахстана не только меняет архитектуру государства, но и усиливает гарантии прав граждан — от судебной защиты и цифровой безопасности до ответственности государственных органов, считает Максат Еликбай.

Новая архитектура государства

По словам эксперта, вступление в силу новой Конституции имеет фундаментальное государственно-правовое значение. Речь идет не об изменении отдельных положений, а о формировании новой конституционной архитектуры государства.

— С точки зрения конституционной науки особенно важно, что новый Основной закон определяет не только систему публичной власти, но и долгосрочную модель развития Казахстана. На конституционный уровень впервые выведены такие стратегические направления, как развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций. Тем самым социально-экономическая модернизация получает не только политическое, но и высшее правовое основание, — отметил Еликбай.

По его словам, в новой Конституции более отчетливо объединены три важных элемента современного государства: сильная государственность, гарантии прав человека и ответственность публичной власти.

При этом Основной закон необходимо рассматривать не только с точки зрения сегодняшних преобразований, но и в долгосрочной перспективе.

— Она формирует нормативный фундамент для последующего обновления законодательства, государственных институтов, судебной практики, системы государственного управления и правовой культуры общества. Иными словами, Конституция задает правовые параметры того, каким должно быть Казахстанское государство на следующем историческом этапе, — подчеркнул эксперт.

Что изменится для граждан

Как отметил Максат Еликбай, значение Конституции для обычного человека проявляется, прежде всего, в ситуациях непосредственного взаимодействия с государством — при получении образования и государственных услуг, защите своих прав, использовании цифровых сервисов, распоряжении собственностью или взаимодействии с правоохранительными органами.

Одним из существенных изменений эксперт называет усиление конституционной защищенности личности.

— В Основном законе расширены гарантии человека при фактическом ограничении свободы: право на защиту, судебный контроль, запрет произвольного задержания, право не свидетельствовать против себя и близких, презумпция невиновности. Важно, что эти гарантии рассматриваются уже не только как правила деятельности суда или следственных органов, а как непосредственно принадлежащие человеку конституционные права, — пояснил он.

Еще одно направление связано с защитой человека в цифровой среде. По словам Максата Еликбая, конституционный уровень получили гарантии защиты персональных данных и цифровой безопасности.

Актуальность таких положений возрастает по мере того, как государственные услуги, банковские операции, образование, трудовые отношения и значительная часть повседневной коммуникации переходят в цифровой формат.

Государство также несет ответственность

Отдельно эксперт обратил внимание на закрепление обязанности государства возмещать вред, причиненный незаконными действиями государственных органов и должностных лиц.

По его словам, эта норма усиливает принцип взаимной ответственности человека и государства.

— Гражданин обязан соблюдать закон, но и государственная власть юридически связана Конституцией и несет ответственность за противоправное вмешательство в права человека, — отметил Еликбай.

Практическое значение имеет и принцип правовой определенности. Законы, устанавливающие новые обязанности или ухудшающие положение граждан, не имеют обратной силы. Аналогичный принцип действует в отношении норм, устанавливающих или усиливающих ответственность.

По мнению эксперта, это делает отношения гражданина и государства более предсказуемыми.

Образование, наука и человеческий капитал

Одной из особенностей новой Конституции Максат Еликбай назвал закрепление развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегического направления государства.

Эксперт отметил, что конституционные нормы создают основу для повышения требований к качеству образования независимо от места проживания граждан и формы собственности образовательной организации.

По его мнению, перевод образования, науки и инновационного развития на уровень конституционных приоритетов имеет особое значение и для университетского сообщества.

— Впервые человеческий капитал становится не только предметом отраслевой государственной политики, но конституционно определенным направлением деятельности государства. Это создает правовую основу для развития экономики знаний и усиления роли университетов и науки в национальном развитии, — подчеркнул Максат Еликбай.

Больше возможностей для участия общества

Новая Конституция, по словам эксперта, формирует и более содержательную модель взаимодействия государства и гражданского общества.

Одним из важных изменений стало закрепление общественного диалога среди основополагающих принципов деятельности государства.

— Диалог государства и общества перестает восприниматься исключительно как вопрос политической практики и получает нормативную опору в самом Основном законе, — отметил он.

Дополнительным инструментом общественного представительства становится Қазақстан Халық Кеңесі, который наделен правом законодательной инициативы. Максат Еликбай также обратил внимание на изменение модели законодательной власти и формирование Курултая.

— Конституция создает правовые механизмы участия; дальнейшая задача законодательства и практики состоит в том, чтобы наполнить их реальным содержанием, открытостью обсуждений, доступностью общественной инициативы, прозрачностью принятия решений и обратной связью между государственными органами и населением, — сказал он.

Человек как главная ценность

Говоря о ценностях новой Конституции, Максат Еликбай на первое место поставил человека, его жизнь, права и свободы.

— Государственные институты получают свое конституционное оправдание не сами по себе, а через служение человеку и обществу, — подчеркнул эксперт.

К фундаментальным ценностям он также отнес суверенитет и независимость Казахстана, верховенство закона, ответственность власти, образование, науку и инновации.

Кроме того, Конституция подчеркивает значение общенационального единства, солидарности, общественного диалога, трудолюбия, созидательного патриотизма, экологической культуры и сохранения историко-культурного наследия.

По мнению Максата Еликбая, в совокупности эти положения формируют модель государства, в которой устойчивость государственности сочетается с развитием личности, экономический прогресс — с образованием и наукой, а национальная идентичность — с современными институтами.

Напомним, полный текст новой Конституции Республики Казахстан доступен в аудио- и видеоформатах на государственном и русском языках.