Отцепился прицеп грузовика: четыре человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области

В соцсетях появилось видео с места происшествия. Отмечается, что авария случилась возле села Узынагаш.

Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 28 мая около 18:00 часов на 44 километре автодороги Алматы – Бишкек, возбуждено уголовное дело.

— Предварительно установлено, что 39-летний житель Туркестанской области, управляя грузовой автомашиной марки КамАЗ, допустил отсоединение прицепа. Вышедший из-под контроля прицеп выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Geely, а последняя по инерции с автомобилем KIA Sportage. В результате трагедии на месте происшествия погибли четыре человека, в том числе водитель Geely, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

В настоящее время проводится всестороннее расследование. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на трассе Тонкерис — Байсерке — Караой произошло трагическое ДТП: автомобиль под управлением подростка врезался в дерево. Погибли три человека.