РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:15, 28 Май 2025 | GMT +5

    Отцепился прицеп грузовика: четыре человека погибли в ДТП на трассе в Алматинской области

    Крупное ДТП произошло на трассе Алматы - Бишкек, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП произошло на трассе Алматы - Бишкек
    Фото: кадр из видео t.me/kris_p_almaty_official/27203

    В соцсетях появилось видео с места происшествия. Отмечается, что авария случилась возле села Узынагаш. 

    Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 28 мая около 18:00 часов на 44 километре автодороги Алматы – Бишкек, возбуждено уголовное дело.

    — Предварительно установлено, что 39-летний житель Туркестанской области, управляя грузовой автомашиной марки КамАЗ, допустил отсоединение прицепа. Вышедший из-под контроля прицеп выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Geely, а последняя по инерции с автомобилем KIA Sportage. В результате трагедии на месте происшествия погибли четыре человека, в том числе водитель Geely, — прокомментировали в пресс-службе ДП региона.

    В настоящее время проводится всестороннее расследование. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что на трассе Тонкерис — Байсерке — Караой произошло трагическое ДТП: автомобиль под управлением подростка врезался в дерево. Погибли три человека. 

    Теги:
    МВД РК ДТП Полиция Видео Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают