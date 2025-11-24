Отток населения в Кызылординской области почти вдвое больше притока

— Миграция населения меняется в зависимости от социальных, экономических, политических, экологических и внешних факторов. По итогам обработки данных, представленных органами миграционной службы, установлено, что за январь–сентябрь 2025 года в область для постоянного проживания прибыло 10 102 человека. Число уехавших — 19 505 человек. По сравнению с январем–сентябрем 2024 года число прибывших увеличилось на 20,6%, — сообщила заместитель руководителя департамента Асель Досжанова.

За последние 9 месяцев в области родилось 12 599 детей: 6483 мальчика и 6116 девочек.

— Показатели рождаемости и естественного прироста в регионе стабильны. Среди областей по уровню рождаемости на 1000 человек население Кызылординской области уверенно занимает четвёртое место, — добавила Асель Досжанова.

