Отсутствие снега в Астане объяснили эксперты

По данным синоптиков, отсутствие снега связано с влиянием антициклона.

— Погода была без осадков, они доходили только на восток страны. Если вы заметили, снег уже лежит на северо-востоке, востоке страны. Антициклон до других регионов страны не дошел. Но сейчас он уже ушел, поэтому идет небольшой снег. Из-за прохождения фронтов идут осадки в виде дождя и снега. Однако такой снег неустойчив и быстро тает, — объяснили в РГП «Казгидромет».

Устойчивый снежный покров, по предварительным данным, сформируется ближе к концу первой декады декабря.

Эксперты подчеркивают, что такое позднее выпадение снега — не аномалия. Подобные ситуации фиксировались в 1967, 2008, 2013 и 2023 годах, когда устойчивый снежный покров появлялся только в середине декабря.

Вместе с тем, синоптики сообщили, что ноябрь 2025 года стал самым теплым за весь период наблюдений с 1941 года. Температура превысила норму на 6,45 °C, когда как аномалия составляет 8,74 °C.

— В целом, климат Казахстана, как и по всему миру, сегодня меняется. У нас лето становится все жарче, а осень и зима теплее. Этой зимой ожидаются морозные и теплые дни, температурные качели. Но в целом зима будет умеренно теплой. Около нормы будет на большей части страны, на западе — выше нормы, на востоке — ниже нормы, — отметили в РГП «Казгидромет».

Ранее вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов прокомментировал, как теплая и бесснежная зима может повлиять на деятельность аграриев.