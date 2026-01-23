Отстрел волков для сохранения биологического баланса ведется в Кызылординской области

По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в прошлом году было организовано 167 рейдовых мероприятий.

— В результате были отстреляны 47 волков и шесть шакалов. Кроме того, в период с 13 по 22 января текущего года сотрудники Жанакорганского учреждения по охране лесов и животного мира провели рейды на песчаных склонах вблизи сельских округов Кожакент, Машбек, Кыркенсе, Жанаарык, Озкент и Тугискен Жанакорганского района. В ходе рейдов поймали двух волков и 90 шакалов, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что допустимый объем изъятия волков и шакалов на 2026 год утвердили в Казахстане.