РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:04, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Отстрел волков для сохранения биологического баланса ведется в Кызылординской области

    В Кызылординской области проводится работа по регулированию численности хищных животных с целью сохранения биологического баланса в окружающей среде, передает корреспондент агентства Kazinform .

    қасқыр
    Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира

    По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, в прошлом году было организовано 167 рейдовых мероприятий.

    — В результате были отстреляны 47 волков и шесть шакалов. Кроме того, в период с 13 по 22 января текущего года сотрудники Жанакорганского учреждения по охране лесов и животного мира провели рейды на песчаных склонах вблизи сельских округов Кожакент, Машбек, Кыркенсе, Жанаарык, Озкент и Тугискен Жанакорганского района. В ходе рейдов поймали двух волков и 90 шакалов, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось о том, что допустимый объем изъятия волков и шакалов на 2026 год утвердили в Казахстане.

    Теги:
    Кызылординская область Животные
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают