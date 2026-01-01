РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:29, 31 Декабрь 2025 | GMT +5

    Допустимый объем изъятия волков и шакалов на 2026 год утвердили в Казахстане

    Подготовлено биологическое обоснование на определение допустимого объема изъятия волков и шакалов на территории республики Казахстан на 2026 год, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

    Волк
    Фото: Pexels

    5 января 2026 года с 10:00 часов будет доступно получение разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию (волк, шакал).

    Согласно биологическому обоснованию срок регулирования численности животных утвержден до 31 декабря 2026 года.

    В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях и области Улытау разрешение будет выдаваться только в случаях регистрации нападений на домашний скот.

    Процедура получения разрешений на регулирование численности животных регламентирована приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию» от 30 декабря 2020 года № 347.

    На сегодняшний день, данная услуга полностью автоматизирована и оказывается на веб-портале «электронного правительства» www.elicense.kz.

    Напомним, охоту на волка разрешили в одном из районов Костанайской области.

    Ранее депутаты предложили повысить плату за охоту.

    О том, на каких животных можно охотиться в Павлодарской области зимой — можно прочитать здесь.

    Теги:
    Природа Минэкологии и природных ресурсов Животные
    Жанара Мухамедиярова
