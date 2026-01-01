Допустимый объем изъятия волков и шакалов на 2026 год утвердили в Казахстане
Подготовлено биологическое обоснование на определение допустимого объема изъятия волков и шакалов на территории республики Казахстан на 2026 год, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.
5 января 2026 года с 10:00 часов будет доступно получение разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию (волк, шакал).
Согласно биологическому обоснованию срок регулирования численности животных утвержден до 31 декабря 2026 года.
В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях и области Улытау разрешение будет выдаваться только в случаях регистрации нападений на домашний скот.
Процедура получения разрешений на регулирование численности животных регламентирована приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию» от 30 декабря 2020 года № 347.
На сегодняшний день, данная услуга полностью автоматизирована и оказывается на веб-портале «электронного правительства» www.elicense.kz.
