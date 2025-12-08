РУ
    Охоту на волка разрешили в одном из районов Костанайской области

    Инспекция лесного хозяйства и животного мира уведомила жителей и гостей региона о начале сезона охоты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    волк
    Фото: pixabay.com

    Официальную информацию сообщила областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. Охоту на волка откроют на территории Фёдоровского района Костанайской области.

    В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил охоты и наличия соответствующих разрешительных документов.

    Ранее депутаты предложили повысить плату за охоту.

    О том, на каких животных можно охотиться в Павлодарской области зимой — можно прочитать здесь.                                                                      

