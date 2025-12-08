15:46, 08 Декабрь 2025 | GMT +5
Охоту на волка разрешили в одном из районов Костанайской области
Инспекция лесного хозяйства и животного мира уведомила жителей и гостей региона о начале сезона охоты, передает корреспондент агентства Kazinform.
Официальную информацию сообщила областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. Охоту на волка откроют на территории Фёдоровского района Костанайской области.
В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил охоты и наличия соответствующих разрешительных документов.
Ранее депутаты предложили повысить плату за охоту.
О том, на каких животных можно охотиться в Павлодарской области зимой — можно прочитать здесь.