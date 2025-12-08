Охоту на волка разрешили в одном из районов Костанайской области

Официальную информацию сообщила областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира. Охоту на волка откроют на территории Фёдоровского района Костанайской области.

В ведомстве напомнили о необходимости строгого соблюдения правил охоты и наличия соответствующих разрешительных документов.

Ранее депутаты предложили повысить плату за охоту.

