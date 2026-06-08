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    Отстрел снежного барса: в Кыргызстане грозит штраф до 2 млн сомов

    В Кыргызстане за незаконную охоту и отстрел редких диких животных предусмотрены крупные штрафы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Отстрел снежного барса: в Кыргызстане грозит штраф до 2 млн сомов
    Фото: Pixabay

    По данным министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, за незаконный отстрел краснокнижных животных установлены следующие размеры штрафов:

    • Снежный барс (илбирс) — 2 млн сомов (свыше 11,1 млн тенге).
    • Архар (горный баран), марал, бурый медведь, джейран — 1,5 млн сомов (более 8,3 млн тенге).
    • Красный волк, манул, рысь — 50 тыс. сомов (278,5 тыс. тенге).

    Ранее сообщалось, что КР ужесточил ответственность за ущерб животному миру.

    Напомним, в декабре 2025 года в стране впервые за десять лет обнаружили среднеазиатскую речную выдру.

    Мы также писали о том, снежный барс официально признан символом КР.

    Штрафы В мире Браконьерство Снежный барс Кыргызстан
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор