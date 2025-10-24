Снежный барс официально признан символом Кыргызстана

Решение принято в рамках реализации Указа президента КР «О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики» в целях сохранения, охраны и популяризации символов, отражающих природное и культурное наследие страны.

Логотип можно применять:

на государственных и других наградах, памятных монетах и банкнотах; — при оформлении государственных праздников, памятных дат и официальных мероприятий;

при изготовлении сувенирной и печатной продукции, а также при оформлении зданий, сооружений и транспортных средств; — в архитектурных и декоративных элементах;

при проведении выставок, ярмарок, фестивалей и других мероприятий, направленных на продвижение имиджа Кыргызской Республики как внутри страны, так и за ее пределами;

в образовательных, культурных и других программах;

в презентационных, информационных материалах, официальных интернет-ресурсах, представляющих Кыргызскую Республику.

Не допускается:

искажение или деформация изображения;

использование в сочетании с надписями, изображениями, продукцией, противоречащими законодательству Кыргызстана;

применение в контексте, наносящем ущерб имиджу государства или унижающем национальные ценности;

использование в политической несоответствующих рекламных целях; агитации или использование логотипа для маркировки продукции, произведенной в КР за исключением случаев, предусмотренных для правообладателя в соответствии с законодательством страны.

За нарушение порядка применения, искажение изображения или неправомерное использование логотипа предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора КР поручено утвердить план мероприятий по сохранению популяции снежного барса и ареала его обитания.

Всем государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и учреждениям, независимо от формы собственности, предписано руководствоваться данным постановлением.

Ранее сообщалось о подписании указа президента Кыргызстана Садыра Жапарова, согласно которому снежный барс стал национальным символом страны.