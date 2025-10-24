РУ
    11:04, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Снежный барс официально признан символом Кыргызстана

    Кабинет министров Кыргызской Республики принял постановление о признании снежного барса национальным символом страны. Документом утвержден официальный логотип снежного барса и порядок его применения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Кабмин КР

    Решение принято в рамках реализации Указа президента КР «О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики» в целях сохранения, охраны и популяризации символов, отражающих природное и культурное наследие страны.

    Логотип можно применять:

    • на государственных и других наградах, памятных монетах и банкнотах; — при оформлении государственных праздников, памятных дат и официальных мероприятий;
    • при изготовлении сувенирной и печатной продукции, а также при оформлении зданий, сооружений и транспортных средств; — в архитектурных и декоративных элементах;
    • при проведении выставок, ярмарок, фестивалей и других мероприятий, направленных на продвижение имиджа Кыргызской Республики как внутри страны, так и за ее пределами;
    • в образовательных, культурных и других программах;
    • в презентационных, информационных материалах, официальных интернет-ресурсах, представляющих Кыргызскую Республику.

    Не допускается:

    • искажение или деформация изображения;
    • использование в сочетании с надписями, изображениями, продукцией, противоречащими законодательству Кыргызстана;
    • применение в контексте, наносящем ущерб имиджу государства или унижающем национальные ценности;
    • использование в политической несоответствующих рекламных целях; агитации или использование логотипа для маркировки продукции, произведенной в КР за исключением случаев, предусмотренных для правообладателя в соответствии с законодательством страны.

    За нарушение порядка применения, искажение изображения или неправомерное использование логотипа предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

    Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора КР поручено утвердить план мероприятий по сохранению популяции снежного барса и ареала его обитания.

    Всем государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и учреждениям, независимо от формы собственности, предписано руководствоваться данным постановлением.

    Ранее сообщалось о подписании указа президента Кыргызстана Садыра Жапарова, согласно которому снежный барс стал национальным символом страны.

