Отремонтированный недавно пляж в Семее повредили вандалы

Состояние пляжа «Заря» в Семее, который совсем недавно был капитально отремонтирован и открыт для жителей, сегодня вызывает серьезную обеспокоенность, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области Абай.

Отдыхающие умышленно повредили шлагбаум и скамейки, установленные на территории пляжа. Кроме того, часть скамеек была похищена, а сама территория оказалась замусорена бытовыми отходами.

В связи с произошедшим аким области Берик Уали поручил начальнику департамента полиции области Абай Эльдару Даниярову в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к данным правонарушениям, и привлечь их к строгой ответственности в соответствии с законодательством. Также поручено усилить меры по обеспечению общественного порядка и принять необходимые меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем.

Напомним, в мае этого года вандалы повредили мечеть Капам ата в Мангистауской области.