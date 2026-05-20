Вандалы повредили мечеть Капам ата в Мангистауской области

В мечети установлены пластиковые окна и двери, чем нанесен значительный ущерб культурно-историческому памятнику. Тупкараганский районный отдел полиции сообщил о том, что ведется оперативная работа по выявлению неустановленного лица.

По сообщению из Мангистауского государственного историко-культурного заповедника, скальная мечеть Капам ата расположена в 22 километрах к северо-западу от села Таушык. Объект вытесан в мягкой скальной породе, скала расположена в полупустынно-степной зоне.

«Скальная мечеть Капам ата» внесена в предварительный перечень взятия на учет объектов историко-культурного наследия.

Фото: Мангистауский государственный историко-культурный заповедник

— Руководствуясь законностью, с целью проведения исследования, направленного на определение степени важности историко-культурного значения объекта культурно-исторического наследия взятия под государственную охрану местного уровня, в июле 2025 года была проведена историко-культурная экспертиза. Согласно заключению экспертизы, установлено, что она имеет культурно-историческое значение. В то время мечеть оставалась в прежнем состоянии. Но в декабре 2025 года неустановленные лица изменили первоначальный вид, нанеся значительный ущерб культурно-историческому памятнику, — говорится в сообщении.

В соответствии с Законом «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», запрещается перемещать памятники истории и культуры, и изменять их. Согласно этому Закону, специалисты заповедника направили письмо о выявленном правонарушении в акимат Тупкараганского района, а также в Тупкараганский районный отдел полиции. Районная полиция начала поиск неустановленной личности.

В соответствии со статьей 145 Кодекса об административных правонарушениях РК, для правонарушителей предусмотрен штраф в размере от 10 до 250 МРП (от 43 250 тенге до 1 081 250 тенге). Кроме того, незаконное строение должно быть снесено за счет осуществившего это строительство лица.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области житель был арестован на 25 суток за повреждение природного объекта.