Отремонтирован участок республиканской трассы А16 «Жезказган — Петропавловск»

— В Северо-Казахстанской области на автодороге республиканского значения «Жезказган — Петропавловск через Аркалык» завершены работы по среднему ремонту на двух участках. Первый участок расположен на 595-624 км и имеет протяженность 27,7 км. Второй включает отрезки 624-649 км и 656-670,3 км, общей протяженностью 39,3 км, — говорится в сообщении.

В ходе ремонта основание 67-километрового участка укреплено методом холодного ресайклинга с добавлением инертных материалов и цемента. Выполнено устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия и укрепление обочин. На выездах обустроены дорожные одежды, заменены и модернизированы автопавильоны. Кроме того, произведена замена и устройство 13 водопропускных труб, включая три тюбинговые.



По словам специалистов, проведенные работы повысят безопасность дорожного движения и долговечность покрытия. Это существенно улучшит транспортное сообщение в регионе и повысит комфорт для водителей. Водители и местные жители положительно оценивают качество обновленной дороги и выражают благодарность.

