    12:48, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Отремонтирован участок республиканской трассы А16 «Жезказган — Петропавловск»

    В Северо-Казахстанской области завершен средний ремонт участка автодороги республиканского значения «Жезказган — Петропавловск», передает Kazinform со ссылкой на КазАвтоЖол. 

    трасса, дорога
    Кадр из видео

    — В Северо-Казахстанской области на автодороге республиканского значения «Жезказган — Петропавловск через Аркалык» завершены работы по среднему ремонту на двух участках. Первый участок расположен на 595-624 км и имеет протяженность 27,7 км. Второй включает отрезки 624-649 км и 656-670,3 км, общей протяженностью 39,3 км, — говорится в сообщении.

    В ходе ремонта основание 67-километрового участка укреплено методом холодного ресайклинга с добавлением инертных материалов и цемента. Выполнено устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия и укрепление обочин. На выездах обустроены дорожные одежды, заменены и модернизированы автопавильоны. Кроме того, произведена замена и устройство 13 водопропускных труб, включая три тюбинговые.

    По словам специалистов, проведенные работы повысят безопасность дорожного движения и долговечность покрытия. Это существенно улучшит транспортное сообщение в регионе и повысит комфорт для водителей. Водители и местные жители положительно оценивают качество обновленной дороги и выражают благодарность.

    Ранее сообщалось, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 18 ноября. 

    Теги:
    Дороги Северо-Казахстанская область КазАвтоЖол СКО Ремонт дорог
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
