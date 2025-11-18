Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 18 ноября

По данным «КазАвтоЖол», 17 ноября 2025 года в 18:00 в Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий, а именно густой туман, на участке автодороги республиканского значения «КАZ02 Астана — Кокшетау (с Обходом)-Петропавловск-граница РФ (п/п Жана Жол)» км 19-231 (город Астана — город Щучинск), введено изменение скоростного режима с 140км/ час на 110 км/час для всех видов автотранспорта.

Также имеется ограничение движения для всех видов транспортных средств для проведения ремонтно-восстановительных работ на дороге в Северо-Казахстанской области. Ранее из-за обильных осадков и интенсивного движения большегрузного транспорта на участке KZ15-08 «Тимирязево — Сарыколь — граница области» (км 0-30) (граница Костанайской области — село Темирязево) образовалось повреждение покрытия дороги.

Кроме того, с 5 ноября до окончания зимнего периода действует ограничение движения в Восточно-Казахстанской области. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с тяжелыми горными условиями на Осиновском перевале, введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное-город Серебрянск.

Напомним, в 17 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение: ожидаются туман, усиление ветра до 25–28 м/с в отдельных областях и неблагоприятные метеоусловия.