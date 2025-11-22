Отравление туристов в Стамбуле: расследование продолжается

Опубликован предварительный отчет судебно-медицинской экспертизы, который опровергает первоначальную версию о пищевом отравлении. Согласно данным судмедэкспертизы, наиболее вероятной причиной смерти стало воздействие химического вещества в отеле, где проживала семья.

Ранее предполагалось, что Чигдем Бёджек и ее дети — Кадир Мухаммет и Масал — могли отравиться после ужина в ресторане в Бешикташе. Однако вскоре после госпитализации они скончались, а спустя несколько дней, умер и отец семейства, Сервет Бёджек.

Первичная версия не выдержала экспертной проверки. Данные токсикологического анализа указывают, что речь идет о химическом воздействии, не связанном с пищей.

Следствие проверяет возможную халатность, контрабанду опасных веществ, а также умышленное использование токсинов. Отель, где произошла трагедия, временно закрыт для посетителей, продолжаются дополнительные экспертизы помещения и вентиляционных систем.

Расследование продолжается, и окончательные выводы ожидаются после завершения всех лабораторных исследований.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и вопросы о безопасности гостиниц в туристических районах Стамбула. Власти обещают полную прозрачность следствия.

Ранее мы писали о том, что Стамбульский суд арестовал четырех из 11 задержанных по делу о смерти туристов из Германии, погибших после вероятного отравления во время отдыха в районе Фатих.