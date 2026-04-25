Отопительный сезон завершат в Костанае 27 апреля

Как сообщили в теплокомпании, отключение тепла в жилом секторе будет произведено в установленный срок.

При этом в объектах здравоохранения и образования отопление будут отключать по мере поступления заявок от учреждений.

Напомним, решение о завершении отопительного сезона принималось с учетом устойчивого повышения среднесуточной температуры воздуха.

Ранее подачу тепла прекратили в Карагандинской области.