Отопительный сезон завершат в Костанае 27 апреля
После затяжной и неустойчивой весны в Костанае официально объявили о завершении отопительного сезона — тепло в домах начнут отключать уже с утра 27 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в теплокомпании, отключение тепла в жилом секторе будет произведено в установленный срок.
При этом в объектах здравоохранения и образования отопление будут отключать по мере поступления заявок от учреждений.
Напомним, решение о завершении отопительного сезона принималось с учетом устойчивого повышения среднесуточной температуры воздуха.
Ранее подачу тепла прекратили в Карагандинской области.