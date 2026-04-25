РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:57, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Отопительный сезон завершат в Костанае 27 апреля

    После затяжной и неустойчивой весны в Костанае официально объявили о завершении отопительного сезона — тепло в домах начнут отключать уже с утра 27 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тэц
    Фото: пресс-служба Мажилиса

    Как сообщили в теплокомпании, отключение тепла в жилом секторе будет произведено в установленный срок.

    При этом в объектах здравоохранения и образования отопление будут отключать по мере поступления заявок от учреждений.

    Напомним, решение о завершении отопительного сезона принималось с учетом устойчивого повышения среднесуточной температуры воздуха.

    Ранее подачу тепла прекратили в Карагандинской области.

    Теги:
    Отопительный сезон Регионы Казахстана Костанайская область Отопление Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
