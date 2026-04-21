Когда отключат отопление в Костанае

Как сообщил директор теплокомпании Азамат Аужанов, решение об отключении отопления примут при устойчивой среднесуточной температуре воздуха выше +10°C в течение 3–5 суток подряд. Жителей города об этом уведомят дополнительно.

В этом году температура выше +10°C впервые была зафиксирована 3 апреля, однако потепление оказалось кратковременным — его сменяли периоды похолодания.

По прогнозам, на текущей неделе — с 20 по 24 апреля — ожидается неустойчивая погода с понижением температуры и ночными заморозками.

При этом, если потепление установится и не будет очередного похолодания, отопительный сезон в Костанае могут завершить уже 27 апреля. Также уточняется, что подача тепла в медицинские и дошкольные учреждения будет прекращаться по заявлениям руководителей.

