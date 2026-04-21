    21:59, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Когда отключат отопление в Костанае

    Отопительный сезон в Костанае проходит стабильно, без серьезных сбоев и аварий и приближается к завершению. Возможную дату определили на 27 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Дарья Аверченко/Kazinform

    Как сообщил директор теплокомпании Азамат Аужанов, решение об отключении отопления примут при устойчивой среднесуточной температуре воздуха выше +10°C в течение 3–5 суток подряд. Жителей города об этом уведомят дополнительно.

    В этом году температура выше +10°C впервые была зафиксирована 3 апреля, однако потепление оказалось кратковременным — его сменяли периоды похолодания.
    По прогнозам, на текущей неделе — с 20 по 24 апреля — ожидается неустойчивая погода с понижением температуры и ночными заморозками.

    При этом, если потепление установится и не будет очередного похолодания, отопительный сезон в Костанае могут завершить уже 27 апреля. Также уточняется, что подача тепла в медицинские и дошкольные учреждения будет прекращаться по заявлениям руководителей.

    Напомним, отопительный сезон завершился в Павлодаре.

    Как прошла зима в Костанае, можно прочитать здесь.

    Дарья Аверченко
