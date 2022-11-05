Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности - Президент РК

5 Ноября 2022, 13:43
Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности - Президент РК
5 Ноября 2022, 13:43

Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конституционная реформа позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления государственности Казахстана. Об этом заявил сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев на церемонии публичного подписания ряда законов, передает МИА «Казинформ».

«Конституционная реформа ознаменовала собой начало новой эпохи в истории Казахстана. Она позволила закрепить политические преобразования последних трех лет и заложить прочный фундамент для дальнейшего укрепления нашей государственности. Отныне будут строго соблюдаться принципы справедливости, прозрачности и солидарности. Референдум убедительно показал, что можем противостоять беспрецедентным внешним и внутренним вызовам. Мы приступили к практической реализации конституционной реформы», – отметил Глава государства.

По его мнению, принятые Парламентом законодательные инициативы имеют четко выраженную гуманистическую и правозащитную направленность. В частности, согласно изменениям, с 1 января 2023 года начнет функционировать Конституционный Суд. Теперь каждый гражданин сможет напрямую отстаивать в этом органе свои конституционные права и свободы. Кроме этого, на уровне конституционного закона впервые закрепляются статус, полномочия, гарантии независимости Уполномоченного по правам человека. Усилена правозащитная функция Генерального прокурора. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что дальнейшее комплексное развитие этой сферы всегда будет в приоритете государства.

Ранее Президент Казахстана публично подписал шесть законов.

Фото: akorda.kz


Новости по теме
Автор аниме с Президентом - молодежи нравится Касым-Жомарт Токаев
Перспективы укрепления экономических связей между РК и Евросоюзом обсудили Касым-Жомарт Токаев и Жозеп Боррель
Президент РК ознакомился с деятельностью представителей креативной индустрии в Алматы
Читайте также
Президент РК подписал Указ о награждении пожарных
Жозеп Боррель дал оценку политическим реформам в Казахстане
Перспективы укрепления экономических связей между РК и Евросоюзом обсудили Касым-Жомарт Токаев и Жозеп Боррель
Президент РК ознакомился с деятельностью представителей креативной индустрии в Алматы
Алматы должен быть комфортным для проживания – итоги поездки Президента
Глава государства встретился со студентами и молодыми учеными в Алматы
Президент открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы
Президент определил следующие приоритеты развития города Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен заместитель начальника полиции Алматы
2 Дворец спорта построят в Петропавловске
3 Назначен новый руководитель аппарата МВД РК
4 Кандидат в Президенты РК Каракат Абден провела встречу с избирателями в Туркестане
5 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору