Инженеров ищут для разработки роботов в условиях ЧС в Караганде

В Карагандинской области идет областной конкурс Dosimetric robot — 2026, в рамках которого школьники и студенты разрабатывают мобильных роботов для применения в условиях чрезвычайных ситуаций. Проекты должны быть нацелены на обнаружение опасных веществ, проведение замеров окружающей среды и выполнение исследовательских задач без риска для жизни людей.

Конкурс проходит при поддержке департамента по чрезвычайным ситуациям и управления образования и направлен на развитие инженерного мышления, технических навыков и практических компетенций у молодежи.

К участию приглашаются команды из организаций образования — до пяти разработчиков в возрасте от 12 до 21 года, а также до двух педагогов-руководителей. Заявки принимаются до 31 января 2026 года.

После регистрации участники займутся разработкой проектов: подготовят техническую документацию, 3D-модели и прототипы. Финал конкурса запланирован на апрель 2026 года и пройдет на полигоне ДЧС, где роботы будут испытаны в условиях, максимально приближенных к реальной работе спасательных служб.

Согласно требованиям, робот должен дистанционно передвигаться по пересеченной местности, проводить замеры параметров среды, передавать данные оператору в режиме реального времени, а также выполнять поисковые и условно-спасательные задачи. Жюри оценит как инженерные решения, так и практическую применимость разработок.

Победителей и призеров наградят дипломами и ценными призами, а финалисты получат рекомендации для участия в республиканских соревнованиях по прикладной робототехнике. Заявки принимаются по ссылке через QR-код.

Ранее сообщалось, что столичный школьник создал умного робота, который собирает кубик Рубика за минуту.