Отношения Казахстана и России основаны на здоровом прагматизме — эксперт

— Президент Казахстана в своей статье в «Российской газете» анонсировал подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Можно ли сказать, что подписание данного документа станет новой эрой в отношениях между нашими странами?

— Подписание этой Декларации, безусловно, знаменует новый этап в наших отношениях. Документ закрепляет не просто политическую близость, но также согласование долгосрочных интересов России и Казахстана на евразийском пространстве. Можно сказать, что Декларация выступает одновременно и дипломатическим документом, и инструментом формирования позитивных ожиданий у бизнеса, экспертов и общества в обеих странах. Важно понимать, что речь идет не о перезапуске, а о логическом продолжении более чем тридцатилетнего пути, который сегодня получает институциональное оформление и стратегическую глубину. Мы наблюдаем логичное продолжение взаимной прежде всего экономической интеграции. Вместе с тем, отношения эволюционировали в сторону здорового прагматизма, где каждый партнер безусловно учитывает национальные интересы второй стороны.

— Российская Федерация входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров нашей страны. В каких сферах, на Ваш взгляд, Казахстану и России сегодня стоит углублять промышленную кооперацию, и какие меры могли бы повысить инвестиционную привлекательность таких проектов?

— Наиболее перспективными направлениями, на мой взгляд, являются энергетическая сфера, нефтегазохимия, машиностроение, сельское хозяйство, а также совместное производство транспортных средств и компонентов. В контексте глобальных технологических сдвигов особое значение приобретает цифровая индустрия и переработка редкоземельных металлов. Для привлечения инвесторов важно снижать бюрократические барьеры, синхронизировать налоговые и таможенные режимы, а также внедрять гарантии для защиты инвестиций на двусторонней основе. Мы нередко наблюдаем перебои на границе и понимаем, что для политического руководства это непростой вопрос. В этом отношении нужно купировать эти моменты, чтобы бизнес был уверен в поставках и безопасности транспортно-логистических маршрутов.

— Если проанализировать двусторонние экономические отношения, можно ли сказать, что они претерпевают эволюцию? Судя по активному присутствию российского бизнеса в Казахстане, особенно в энергетическом секторе, какие еще направления Вы бы выделили как наиболее динамично развивающиеся?

— Да, можно говорить об эволюции: модель взаимодействия постепенно смещается от сырьевой зависимости к совместному промышленно-технологическому развитию. Мы видим четкие признаки диверсификации: ускоряется развитие агропромышленного комплекса, фармацевтики, цифровых решений для торговли и логистики. Российские компании теперь не только экспортируют, но и создают новую добавленную стоимость внутри Казахстана — это и есть качественная эволюция двусторонних отношений. Хорошо показывает себя в экономическом отношении Евразийская экономическая комиссия.

— Транспортная связность Казахстана и России является ключевым элементом в Евразии. Страны активно развивают сотрудничество в этой сфере. Один из проектов, озвученных на саммите ШОС, — инициатива «Трансалтайский диалог». Как Вы оцениваете значение этого транспортного коридора и его потенциал для региона?

— Сама география обеспечивает необходимость использования транспортно-логистических маршрутов. Отчетливо видно, как руководство Казахстана проводит выверенную политику по эффективному использованию этого фактора. «Трансалтайский диалог» имеет стратегическое значение. Фактически, инициатива соединяет западно-евразийские и азиатские маршруты, формируя новый каркас транспортной связности Евразии. Но это развитие уже имеющейся транспортной сети с оптимизацией ее возможностей. Для Казахстана это укрепляет статус транзитного узла, а для России — создает дополнительные каналы выхода на рынки Китая и Южной Азии. Этот коридор способен стать не только логистическим, но и технологическим мостом, где будут развиваться индустриальные хабы, зоны переработки и совместные технопарки. Если делать прогноз, то от реализации данной инициативы, в частности в Казахстане получат новый импульс развития прежде всего северо-восточные регионы.

— Эксперты отмечают, что важно не просто наращивать объемы взаимной торговли, но и повышать ее качество. Что, на Ваш взгляд, необходимо для этого — какие шаги могли бы сделать сотрудничество между Россией и Казахстаном более эффективным и сбалансированным?

— Ключ к «качеству торговли» — в уходе от простого обмена товарами к совместному созданию продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого странам необходимо расширять использование национальных валют, создавать общемаркетинговые и дистрибуционные сети, а также координировать стандарты и сертификацию товаров. Важно, чтобы экономические регуляторы обеих стран действовали согласованно в рамках ЕАЭС, создавая единое пространство доверия для бизнеса. И здесь вновь необходимо подчеркнуть важность ЕЭК.

— Сегодня все чаще говорится, что вместо модели «покупатель -поставщик» формируется новая цепочка — «партнеры по производству». Насколько это отражает реальное состояние российско-казахстанского сотрудничества?

— Еще раз отмечу прагматизм и взаимную заинтересованность наших стран. Между Казахстаном и Россией формируется устойчивая производственная кооперация — например, в автомобилестроении, переработке сельхозпродукции и энергетическом машиностроении. Показательно, что все больше предприятий не просто экспортируют детали, а создают совместные производства, распределяя ответственность за весь производственный цикл — от разработки до сбыта.

— Особое внимание уделяется сотрудничеству в научно-образовательной области, ведь реализация высокотехнологичных проектов невозможна без участия квалифицированных специалистов. Насколько важны для экономики будущего академический обмен и подготовка кадров? Как Вы оцениваете роль совместных образовательных проектов?

— Без науки и кадровой интеграции невозможно технологическое лидерство. Сегодня Казахстан лидирует по количеству иностранных студентов, обучающихся в РФ. Казахстан и Россия успешно развивают программы академического обмена, сетевые магистратуры, совместные лаборатории в сфере ИТ и энергетики. Это инвестиции не только в образование, но и в промышленность будущего. Роль таких проектов особенно заметна в контексте цифровизации и «эффективной» экономики, где подготовка инженерных и исследовательских кадров становится стратегической задачей.

