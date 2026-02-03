Отношение общества к Конституции РК заметно меняется, заявил эксперт

На сегодняшний день общее количество обращений от казахстанцев превысило четыре тысячи. Предложения поступают как от экспертов, так и от адвокатского сообщества.

— Все инициативы были разделены на три основных направления. В целом это свидетельствует о том, что казахстанцы воспринимают проводимую реформу конструктивно и в позитивном ключе, — отметил Жандос Шаймарданов.

Первое направление — переосмысление роли Конституции в общественном сознании.

— В ходе обсуждения проекта новой Конституции заметно меняется общественное отношение к Основному закону. Значительная часть граждан начинает воспринимать Конституцию не только как правовой документ, определяющий полномочия государственной власти, но и как фундаментальный текст, закрепляющий ценности и принципы и задающий ориентиры развития государства. В предложениях граждан отчетливо прослеживается ожидание того, что конституционные нормы будут носить конкретный, прикладной характер и напрямую влиять на повседневную жизнь, социальную справедливость и качество государственных решений, — сказал глава института.

Во второй группе предложений подчеркивается важность укрепления принципов верховенства закона и справедливости. При этом особое значение придается последовательной реализации принципа «Закон и порядок» на основе равенства всех перед законом и доверия к институтам государства.

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.