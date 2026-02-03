Отношение общества к Конституции РК заметно меняется, заявил эксперт
Обращения и предложения граждан по Конституционной реформе продолжают поступать на платформу e-Өтініш, сообщил директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жандос Шаймарданов на очередном заседании Комиссии по конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.
На сегодняшний день общее количество обращений от казахстанцев превысило четыре тысячи. Предложения поступают как от экспертов, так и от адвокатского сообщества.
— Все инициативы были разделены на три основных направления. В целом это свидетельствует о том, что казахстанцы воспринимают проводимую реформу конструктивно и в позитивном ключе, — отметил Жандос Шаймарданов.
Первое направление — переосмысление роли Конституции в общественном сознании.
— В ходе обсуждения проекта новой Конституции заметно меняется общественное отношение к Основному закону. Значительная часть граждан начинает воспринимать Конституцию не только как правовой документ, определяющий полномочия государственной власти, но и как фундаментальный текст, закрепляющий ценности и принципы и задающий ориентиры развития государства. В предложениях граждан отчетливо прослеживается ожидание того, что конституционные нормы будут носить конкретный, прикладной характер и напрямую влиять на повседневную жизнь, социальную справедливость и качество государственных решений, — сказал глава института.
Во второй группе предложений подчеркивается важность укрепления принципов верховенства закона и справедливости. При этом особое значение придается последовательной реализации принципа «Закон и порядок» на основе равенства всех перед законом и доверия к институтам государства.
Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.