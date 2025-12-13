Отменят ли общественные слушания при выдаче разрешений на добычу полезных ископаемых — ответ Минэкологии РК
Министерство экологии и природных ресурсов РК озвучило официальную позицию ведомства на предложение депутата Мажилиса Темира Кырыкбаева отменить общественные слушания для получении разрешения на добычу полезных ископаемых, передает агентство Kazinform.
По его словам, местные жители, занимающиеся незаконной добычей, превратили в привычку намеренное создание препятствий тем, кто стремится осваивать месторождения законным путем, используя институт общественных слушаний как инструмент давления.
— Случаи, когда местные сельские жители добывают полезные ископаемые безо всяких лицензий, участились. Нам поступают подобные жалобы. В то время как законопослушные предприниматели приобретают участок через аукцион, оформляют лицензию, получают разрешение Министерства экологии, регистрируют компанию по месту деятельности в качестве налогоплательщика. Но когда дело доходит до проведения общественных слушаний, представители незаконной добычи приходят группой по 50-60 человек и нарушают ход встречи. И в итоге предприниматели, которые сделали все в строгом соответствии с законом, вынуждены разворачиваться и уходить. Такая проблема существует уже 3-4 года. В этой связи я предложил исключить из 96-й статьи Экологического кодекса требование о проведении общественных слушаний и передать полномочия по выдаче разрешений местному уполномоченному органу. Хотелось бы услышать позицию Министерства экологии и вашу позицию по этому вопросу, — отметил депутат.
Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан выразил готовность совместно регулировать эту ситуацию, подчеркнув, что институт общественных слушаний «сместил акцент с экологического направления на экономическое».
На заседании Мажилиса ответ Министерства экологии по поводу инициативы депутата озвучен не был. В результате на направленный агентством Kazinform запрос ответ предоставил директор департамента экологической культуры и политики министерства Даулет Есмагамбетов.
— Исключение института общественных слушаний из Экологического кодекса Республики Казахстан противоречит международным обязательствам страны и нарушает конституционные принципы согласованности международного и национального права, — заявил он.
Спикер напомнил, что Казахстан обязан соблюдать положения Орхусской конвенции. Наша страна ратифицировала Конвенцию «О доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» в 2000 году.
— Статья 4 Конституции гласит, что ратифицированные международные договоры имеют приоритет над национальным законодательством и подлежат прямому применению. Лишь в отдельных случаях, когда необходимо принятие закона, допускаются исключения. Таким образом, любые изменения в национальном законодательстве, включая Экологический кодекс, не должны противоречить ратифицированным международным обязательствам, — подчеркнул представитель министерства.
По его словам, инициатива Темира Кырыкбаева противоречит требованиям Орхусской конвенции.
— Статья 6 Конвенции обязывает государства обеспечивать раннее, эффективное и реальное участие населения в процессе принятия решений по видам деятельности, способным оказать значительное влияние на окружающую среду. Конвенция гарантирует возможность подачи замечаний и предложений, а также предусматривает механизмы воздействия общественности на принимаемые решения. Общественные слушания являются основным, формализованным и действенным инструментом выполнения этих требований. Исключение такого механизма лишит общественность практического инструмента участия в принятии решений, что станет прямым нарушением статьи 6. А ограничение доступа к экологически значимой информации противоречит статьям 4 и 6 Конвенции, — отметил Даулет Есмагамбетов.
Он подчеркнул, что именно через механизм общественных слушаний население своевременно получает доступ к экологически значимой информации, может понять потенциальное воздействие проектов на окружающую среду, выявить риски и минимизировать последствия.
— Отказ от общественных слушаний ограничит возможности граждан в получении информации и будет противоречить обязательствам государства по обеспечению прозрачности экологически значимых данных. Любые изменения в Экологическом кодексе должны соответствовать международным обязательствам Республики Казахстан. Исключение общественных слушаний таким требованиям не соответствует и может привести к подаче жалоб со стороны международных организаций, контролирующих исполнение Орхусской конвенции, — добавил он.
