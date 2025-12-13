Отменят ли общественные слушания при выдаче разрешений на добычу полезных ископаемых — ответ Минэкологии РК

По его словам, местные жители, занимающиеся незаконной добычей, превратили в привычку намеренное создание препятствий тем, кто стремится осваивать месторождения законным путем, используя институт общественных слушаний как инструмент давления.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— Случаи, когда местные сельские жители добывают полезные ископаемые безо всяких лицензий, участились. Нам поступают подобные жалобы. В то время как законопослушные предприниматели приобретают участок через аукцион, оформляют лицензию, получают разрешение Министерства экологии, регистрируют компанию по месту деятельности в качестве налогоплательщика. Но когда дело доходит до проведения общественных слушаний, представители незаконной добычи приходят группой по 50-60 человек и нарушают ход встречи. И в итоге предприниматели, которые сделали все в строгом соответствии с законом, вынуждены разворачиваться и уходить. Такая проблема существует уже 3-4 года. В этой связи я предложил исключить из 96-й статьи Экологического кодекса требование о проведении общественных слушаний и передать полномочия по выдаче разрешений местному уполномоченному органу. Хотелось бы услышать позицию Министерства экологии и вашу позицию по этому вопросу, — отметил депутат.

Вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан выразил готовность совместно регулировать эту ситуацию, подчеркнув, что институт общественных слушаний «сместил акцент с экологического направления на экономическое».

Фото: пресс-служба Премьер-министра РК

На заседании Мажилиса ответ Министерства экологии по поводу инициативы депутата озвучен не был. В результате на направленный агентством Kazinform запрос ответ предоставил директор департамента экологической культуры и политики министерства Даулет Есмагамбетов.

— Исключение института общественных слушаний из Экологического кодекса Республики Казахстан противоречит международным обязательствам страны и нарушает конституционные принципы согласованности международного и национального права, — заявил он.

Фото: ortcom.kz

Спикер напомнил, что Казахстан обязан соблюдать положения Орхусской конвенции. Наша страна ратифицировала Конвенцию «О доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» в 2000 году.

— Статья 4 Конституции гласит, что ратифицированные международные договоры имеют приоритет над национальным законодательством и подлежат прямому применению. Лишь в отдельных случаях, когда необходимо принятие закона, допускаются исключения. Таким образом, любые изменения в национальном законодательстве, включая Экологический кодекс, не должны противоречить ратифицированным международным обязательствам, — подчеркнул представитель министерства.

По его словам, инициатива Темира Кырыкбаева противоречит требованиям Орхусской конвенции.

— Статья 6 Конвенции обязывает государства обеспечивать раннее, эффективное и реальное участие населения в процессе принятия решений по видам деятельности, способным оказать значительное влияние на окружающую среду. Конвенция гарантирует возможность подачи замечаний и предложений, а также предусматривает механизмы воздействия общественности на принимаемые решения. Общественные слушания являются основным, формализованным и действенным инструментом выполнения этих требований. Исключение такого механизма лишит общественность практического инструмента участия в принятии решений, что станет прямым нарушением статьи 6. А ограничение доступа к экологически значимой информации противоречит статьям 4 и 6 Конвенции, — отметил Даулет Есмагамбетов.

Он подчеркнул, что именно через механизм общественных слушаний население своевременно получает доступ к экологически значимой информации, может понять потенциальное воздействие проектов на окружающую среду, выявить риски и минимизировать последствия.

— Отказ от общественных слушаний ограничит возможности граждан в получении информации и будет противоречить обязательствам государства по обеспечению прозрачности экологически значимых данных. Любые изменения в Экологическом кодексе должны соответствовать международным обязательствам Республики Казахстан. Исключение общественных слушаний таким требованиям не соответствует и может привести к подаче жалоб со стороны международных организаций, контролирующих исполнение Орхусской конвенции, — добавил он.

