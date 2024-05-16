Отменить утильсбор для сельхозтехники предлагает сенатор Али Бектаев

76% сельхозтехники, используемой аграриями страны изношены. Об этом заявил сенатор Али Бектаев, оглашая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент агентства Kazinform.

О проблемах износа и дефицита производимой сельскохозяйственной техники в своем депутатском запросе рассказал сенатор Али Бектаев. При нормативе в пять тракторов и три комбайна на тысячу гектаров на полях не хватает 65 тысяч тракторов и 43 тысячи комбайнов. При этом ежегодный объем обновления техники составляет лишь 4,5%, при таких темпах только для восполнения дефицита тракторов и обновления парка комбайнов потребуется 14-15 лет.



— В стране действуют 10 заводов по производству различной сельскохозяйственной техники и восемь предприятий по производству самоходной техники. В 2023 году этими предприятиями выпущено 5,4 тысячи тракторов, тысяча комбайнов, более 17 тысяч прицепов и подвесных механизмов. То есть они производят 80% годовой потребности аграрного сектора в тракторах и комбайнах и около 30% прицепной техники. К сожалению, уровень казахстанского содержания в таких тракторах и комбайнах составляет всего 42-44%. Основные запчасти импортируются. Именно поэтому цена конечной продукции так высока и недоступна для аграриев. Кроме того, большинство легких сельскохозяйственных устройств и оборудование для заготовки кормов, сеносборники и сеялки производится за рубежом. Почему мы не можем производить эту простую технику, состоящую в основном из металла? Есть ли в Казахстане в целом государственная политика развития отечественного аграрного машиностроения? — спросил Али Бектаев.

Кроме того, сенатор отметил высокую стоимость утилизационного сбора за покупку новой сельскохозяйственной техники. Это приводит к тому, что крестьяне не могут купить новую технику и вынуждены использовать и постоянно ремонтировать устаревшие трактора и комбайны.